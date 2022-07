Britanski Daily Mail je 2017. beogradskog liječnika estetske kirurgije Vasilija Vujovića proglasio najzgodnijim liječnikom na svijetu.

Beograđaninu lijepog lica i utegnutog tijela ne mogu odoljeti njegove pacijentice, a niti ostale žene.

Posjetio Dubrovnik

Plastični kirurg Vujović obišao je najpopularnije lokacije na jugu Hrvatske, počevši od Dubrovnika, Korčule i Hvara, a sada uživa na Murteru.

Fotografirao se s kipom Marina Držića te se na fotografiji vidi da ga drži za nos. Uz fotografiju se našalio i napisao: "Da je tada bilo plastične kirurgije vjerujem da bi Marin Držić razmišljao da korigira nešto", na što mu je jedna obožavateljica poručila: "Ostavi njegov nos na miru."

Druga žena mu je napisala: "Kao svaki kirurg, uvijek postoji nešto za korigirati."

Uvijek je htio biti kirurg

Vujović je prošle godine je za Story rekao: "Oduvijek sam znao da ću biti kirurg jer me to najviše zanimalo, ali su me okolnosti navele da to bude plastična kirurgija. Svaka operacija pa i ona najmanja, izazov je jer nosi sa sobom veliku odgovornost."

Nakon što je dobio titulu najljepšeg doktora na svijetu povećao mu se posao, a sam je priznao: "U početku je bilo interesantno slušati takve stvari, ali ja se ne snalazim baš najbolje kad se potegne ta tema. Ima dosta ljepših od mene, samo se možda ne fotografiraju."