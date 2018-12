NAJVEĆI HUMANITARCI U 2018. U SVIJETU SLAVNIH: Ovih 10 celebrityja u protekloj godini istaknuli su se svojim aktivizmom

Neke zvijezde u 2018. godini iskoristile su svoj “celebrity” status kako bi skrenule pozornost nas ključne globalne probleme današnjice

Zvijezde od Buckingamske palače do Bollywooda i Hogwartsa iskoristile su svoju slavu u 2018. da skrenu pozornost na globalne probleme, od klimatskih promjena, bolesti do ženskih prava. Slijedi popis 10 slavnih osoba koje su zauzele stajalište u protekloj godini kako bi pozitivno utjecale na svijet:

1. Meghan Markle: Otkad se udala u britansku kraljevsku obitelj u svibnju, američka glumica nastoji skrenuti pažnju na ženska prava. Pokrenula je suradnju s preživjelim muslimankama u katastrofalnom požaru u londonskom Grenfell Toweru, s kojima je objavila knjigu recepata. Kuharicu “Together: Our Community Cookbook”, vojvotkinja supotpisuje s “Hubb Community Kitchen”, skupinom žena koje su prošle godine preživjele požar. Ta je nesreća postala simbol klasne, rasne i političke podijeljenosti današnje Velike Britanije. Dodatno značenje ovoj suradnji daje činjenica da “Hubb Community Kitchen” djeluje u okviru kuhinje “Al-Mannar” Centra za muslimansko kulturno naslijeđe.

U predgovoru kuharice Meghan Markle piše: “Zajednička kuhinja je mjesto na kojemu se žene zajedno smiju, žaluju, plaču i kuhaju. To stapanje raznih kulturnih identiteta pod istim krovom stvara prostor za osjećaj normalnosti u najjednostavnijoj formi, za univerzalnu potrebu za povezanošću, podrškom i okupljanjem oko hrane, kroz hranu, u krizi i u sreći, to je nešto što nas sve povezuje”.

MEGHAN SE ODLUČILA RIJEŠITI SVOJE JEFTINE ODJEĆE: Način na koji je to učinila ne služi joj na čast

2. Emma Watson: Najpoznatija po ulozi Hermione u filmovima o Harryju Potteru, glumica je iskoristila 2018. da se zauzme za pokret #MeeToo te je donirala 1,3 milijuna dolara za finaciranje dobrotvornih organizacija koje se bore protiv seksualnog zlostavljanja. Watson je u listopadu objavila otvoreno pismo tražeći da se ukinu restriktivni zakoni o pobačaju od Indije do Irske. Snimljena je i kako nosi naušnice izrađene od šrapnela i neeksplodiranih bombi iz Laosa.

NIJE PROVJERILA KAKO SE PIŠE: Emma Watson nakon Oscara pokazala tetovažu i poprilično se osramotila

3. David Attenborough: Slavni autor dokumentarnih filmova o prirodi, devedesetogodišnjak iskoristio je godišnje pregovore UN-a o klimi u Poljskoj kako bi stao uz mlade ljude i izrazio potrebu za hitnim napretkom u klimatskim akcijama. Britanski televizijski novinar i ekološki aktivist zatražio je od svjetskih čelnika da se dogovore oko načina limitiranja globalnog zagrijavanja i odgovore na “najveću prijetnju ljudskom rodu u nekoliko tisuća godina”. “Čelnici svijeta, vi morate voditi”, izjavio je aktivist koji je sudjelovao na dvodnevnoj klimatskoj konferenciji u poljskom rudarskom gradu Katowicama, uz brojne predsjednike država i vlada.

4. Amitabh Bachchan: Bolivudski veteran učvrstio je svoju popularnost u Indiji kad je potrošio više od 560.000 dolara kako bi otplatio dugove seljaka nakon poljoprivredne krize zbog koje su mnogi zapali u ekstremno siromaštvo. Na svojem blogu napisao je da je otplatio dugove 1398 farmera iz Utar Pradeša, indijske države u kojoj je rođen. Više od 50% stanovništva Indije bavi se poljoprivredom, a zbog prirodnih nepogoda, porasta cijena nafte i neadekvatne podrške države, mnogi su zapali u krizu i dugove. Samo u 2013. godini 11,772 farmera počinilo je samoubojstvo, što je 44 samoubojstava dnevno.

5. Elton John: Britanski glazbenik, dugogodišnji zagovornik prava LGBT zajednice, pozvao je da se učini više da se pomogne onima koji žive u siromaštvu da dobiju bolji pristup liječenju od HIV/AIDS-a, opisavši nedostatak napretka “sramotnim”.

John je u Amsterdamu kritizirao vlade Rusije i istočne Europe koje je optužio za “veliku diskriminaciju” gej, lezbijskih, biseksualnih i transrodnih osoba i za blokiranje borbe protiv AIDS-a.“Da nema sektaštva i te mržnje, ova bolest bi mogla biti iskorijenjena mnogo ranije nego što možete zamisliti”, kazao je.

Kritizirao je vlade zbog pružanja ograničenog pristupa programima liječenja i terapeutskim probama LGBT populaciji. Elton John je rekao da se to “naravno, ne događa samo u istočnoj Europi, već i u Americi i Velikoj Britaniji, ali da se u istočnoj Europi događa vrlo često”.

6. Millie Bobby Brown: Tinejdžerska zvijezda Netflixovih hit serija “Stranger Things” ove je godine postao najmlađi UN-ov ambasador dobre volje te obećao podići svijest o potrebi rješavanja dječjih prava, obrazovanja, siromaštva i rada te dokončanja bullyinga.

7. Michelle Obama: Bivša američka prva dama širom svijeta promovira svoje memoare te govori o ženskim pravima i obrazovanju djevojčica i djevojaka. Obama, koja je odrasla u obitelji iz radničke klase u Chicagu, rekla je da želi ohrabriti i ojačati žene koje traže nadu u teškom političkom i društvenom okružju.

8. David Beckham: Bivši engleski nogometni reprezentativac priključio se svjetskoj kampanji protiv malarije, koju je lansirala britanska organizacija “Malaria No More”. Umirovljeni sportaš igra u kratkom filmu u kojemu je preplavljen rojem komaraca u kojemu se upozorava na to da malarija i dalje ubija oko 445.000 ljudi godišnje, prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO).

VICTORIA BECKHAM UKLONILA TETOVAŽE POSVEĆENE DAVIDU: Maknula natpis u kojem mu izjavljuje ljubav

9. Cate Blanchett: Australska glumica i UNCHR-ova ambasadorica dobre volje govorila je o krizi Rohindža u Vijeću sigurnosti UN-a. Nakon što je posjetila izbjeglički logor Rohindža u Bangladešu, Blanchett je pozvala na veću pomoć za 700.000 izbjeglica koje je mjanmarska vojska brutalno prognala. Apelirala je da države učine više kako bi se pomoglo izbjeglicama koji su bili prisiljeni napustiti svoje domove u Mjanmaru. Blanchett, dobitnica dva Oscara, upozorila je na “utrku s vremenom” da se zaštite izbjeglice Rohindže.

10. Princeza Beatrice: Britanska princeza, osma u redu za prijestolje, zauzela se za borbu protiv kibernetičkog zlostavljanja, pogotovu onoga čije su žrtve mlade žene i djevojke. Beatrice je dio širega antibullying pokreta koji promiču slavne osobe poput Kendall Jenner i Care Delevingne pod nazivom “Be Cool Be Nice”.