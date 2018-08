NAJVEĆA OBOŽAVATELJICA IKAD: Na ruku tetovirala lice Maje Šuput, već ima četiri tetovaže posvećene njoj

Da postoje apsolutno vjerni fanovi dokaz je @danielaperic koju poznajem jos od njenih malih nogu kad je tek pocela dolaziti na moje koncerte. Od onda je napravila 4 tetovaze posvecene meni a danas sam i osobno dosla svjedociti njenoj novoj ideji. Naime , izabrala je sliku moga lica i odlucila tetovirati na ruku. Kako je ispala 5. po redu tetovaza i kakav je @danielaperic fan pogledajte u subotu na @rtl_exkluziv u 18h

