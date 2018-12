NAJVATRENIJI HRVATSKI MEDIJSKI RAT DOBIO NASTAVAK: Ivan Herceg uzvratio bivšoj koja tvrdi da ga je financirala

View this post on Instagram

Već dva dana mi telefon ne prestaje zvoniti od poziva brojnih novinara i upita o mojem odnosu s poštovanim gospodičićem Ivanom Hercegom. Mogu samo kazati da ja kao djevojka s 21 godinom ne trebam partnera od 38 godina kojeg ću ja financirati i brinuti se o njemu. I to je sve što ću reći na ovu temu! Vidimo se i uživamo na mojim brojnim koncertima ovih dana! 😘