NAJVATRENIJA HRVATSKA NAVIJAČICA POZIRALA U TOPLESU I BACILA FANOVE U NESVIJEST: ‘Svaka riječ je suvišna…’

View this post on Instagram

Nikad nisam shvatila cmizdrenje oko toga sto obuci 🤦🏻‍♀️“ nemam ama bas nista u ormaru “ slavna recenica! pa evo nemam niti ja dobru majicu, pa sam se snasla 💁🏻‍♀️😂👌🏻 #istria #istragram #croatia #lifestylegoals #tlpicks #womenslook #outfitinspiration #style #summergirl #luxurylifestyle #travellifestyle #bodygoals #luxury #travelgram #extravaganza #fitnessgirl #fitgirls #bodygoal #luxurylady #outfitinspo #croatiangirl #wearetravelgirls #model #vogue #stylish