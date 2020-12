NAJSTARIJA KĆI HEIDI KLUM ŽELI SE BAVITI MANEKENSTVOM: ‘Želi raditi što i ja, a sada ima dovoljno godina za to…’

‘Kad ste u toj dobi, još uvijek pokušavate shvatiti tko ste, što želite biti i nekako prvi put vidite koji to sve različiti poslovi postoje. Ona želi raditi ono što radim i ja’, rekla je Heidi

Heidi Klum tvrdi da se njezina najstarija kći Leni (16) želi okušati u manekenskim vodama. “Ona dođe na set i gleda i uči, ne samo što ja radim, već i što rade ostali. Mislim da joj je to vrlo zanimljivo”, rekla je Heidi u u emisiji People the TV Show.

“Kad ste u toj dobi, još uvijek pokušavate shvatiti tko ste, što želite biti i nekako prvi put vidite koji to sve različiti poslovi postoje. Ona želi raditi ono što radim i ja”, dodala je manekenka.

Heidi je Leni dobila s bivšim partnerom Flaviom Briatoreom. Ima i 15-godišnjeg Henryja, 14-godišnjeg Johana i 11-godišnju Lou koje je dobila s pjevačem Sealom.

Heidi je priznala da je do nedavno odbijala ponude koju su stizale za Leni, ali da sada to više neće raditi. “Sad ima dovoljno godina. Uvijek sam mislila da je premlada. Djecu smo odlučili držati podalje od očiju javnosti. Ali ona sada vozi automobil, ima 16 godina, pa sam shvatila ako to možete činiti, može se baviti i modelingom ako to želi”, rekla je.

