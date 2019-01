NAJSEKSI BAKA BALKANA PJEVAT ĆE S ENRIQUEOM IGLESIASOM: Nedine pjesme svirat će diljem Amerike

Nedu su američki organizatori pozvali na prijedlog Rumunjske televizije koja ju je opisala kao veliku zvijezdu

Nedi Ukraden smiješi se najveći uspjeh u karijeri. Naime, popularna pjevačica pjevat će sa španjolskim pjevačem Enrique Iglesiasom, prenosi 24sata. “Mislila sam da je sve to neka šala, ali kada sam morala potvrditi dolazak, shvatila sam da je to ozbiljno”, izjavila je Neda koja će u svibnju sljedeće godine nastupati na European Music Festu 2019. u Las Vegasu. Pjevačica je poziv za sudjelovanje dobila od američkih organizatora, i to na prijedlog Rumunjske televizije koja ju je opisala kao veliku zvijezdu s posebnim glazbenim izričajem.

“Naravno da sam sa velikim zadovoljstvom prihvatila sudjelovati, jer ne samo što ću biti u društvu svjetskih megazvijezda, nego će se moje pjesme i reklame emitirati u programima nacionalnih televizijskih kuća NBC i Fox “, pohvalila se balkanska diva.

