‘NAJSEKSI BAKA BALKANA’ TVRDI: ‘U cijelosti sam prirodna, bez silikona i bilo kakvih estetskih zahvata’

Neda svoj mladolik izgled pripisuje dobroj genetici i redovitom vježbanju

Pjevačicu Nedu Ukraden (69) proglasili su “najseksi bakom Balkana”. Ima troje unučadi, blizanke Nedu i Aleksandru (7) te Dušana (5), s kojima provodi svaki slobodan trenutak. Trenutno s obitelji ljetuje u svojoj vikendici u Boki Kotorskoj.

Neda se, kaže, ne boji starenja, piše 24 sata. Po njoj, velika je privilegija i sreća doživjeti tako lijepe godine. Za sebe tvrdi da je u cijelosti prirodna žena bez silikona i bilo kakvih estetskih zahvata.

Svoj mladolik izgled pripisuje dobroj genetici i redovitom vježbanju. Zbog zdravlja se trudi biti što vitkija i elastičnija.

Ljeto provodi radno

“Evo i danas sam ustala ranije kako bih vježbala. Neman vremena za teretane i fitness centre, ipak zbog posla stalno mijenjam gradove i države, tako da lijepo prostrem ručnik i treniram” otkrila je za 24 sata.

Neda ovo ljeto provodi radno, a pauze među koncertima koristi kako bi se odmorila. Omiljene destinacije na Jadranu su joj: Hvar, Brač, Korčula, Opatija, Dubrovnik itd.

“Ma cijela Hrvatska mi je prekrasna, a najljepše more na svijetu je Jadransko more. To vam kažem kao netko tko je obišao svijet i naplaćao se skupih hotela. Bila sam u svim svjetskim jet-set destinacijama, od Maldiva do Rodosa, i svaki put sam se pokajala. Ma nema do našeg mora, hrane, ljudi, vode i vina”, zaključila je.