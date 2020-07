NAJPOPULARNIJI REGIONALNI YOUTUBER POVLAČI SE NAKON AFERE S MALOLJETNICAMA: Objavio ‘posljednji video’ i izbrisao sve fotke

YouTuber je izbrisao sve fotografije sa svog Instagrama i ostavio samo jednu na kojoj su prikazane tri točkice

Srpski YouTuber Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, već je nekoliko tjedana u središtu skandala zbog afere s maloljetnicama.

Podsjetimo, društvenim mrežama nedavno su počele kružiti fotke na kojima se vidi da je 23-godišnja internet zvijezda maloljetne djevojke nagovarala na slanje eksplicitnih fotki i spolni odnos.

SRPSKI YOUTUBER SLAO NEPRIMJERENE PORUKE MALOLJETNICAMA? Cure tvrde da ih je tražio seks i golišave fotke; ‘Od sada će mi morati pokazati osobnu’

Jučer je Ilić na YouTubeu objavio video koji je nazvao ‘Moj posljednji video’ u kojem je rekao da mora razmisliti što će dalje te da mu je dosta svađa i skandala.

“Svašta su pisali i za svašta su me optuživali, ali ja znam da ja nisam pedofil, da nikoga nisam silovao, da nikoga nisam primorao ni na što, da ja nikoga nisam iskoristio, iako sam obmanut, Ne znam ni s kim se svađam”, rekao je.

“Šira javnost me osuđuje zato što živim onako kako bi svatko živio u mojim godinama, ako netko kaže da ne bi ovako živio, laže. S 23 godine da se baviš javnim poslom i da zarađuješ 100.000 eura plus, naravno da bi trošio te pare i živio ga na maks”, rekao je i dodao da on nikad nije rekao da nekome treba biti uzor ili svetac. Niti se trudim da to budem, ali od mene se to očekuje i nekome smeta što ja trošim svoje pare. I što volim lijepe i zgodne žene! Zbog toga se neću nikome ispričavati”, dodao je popularni YouTuber.

“Ovo me je toliko poremetilo, bacilo u razmišljanje tako da se moram presabirati, morat ću baš dobro razmisliti što ću dalje. Morat ću dobro, baš dobro razmisliti što ću dalje”, rekao je Baka Prase i fanovima poručio da ih voli.

Kasnije je izbrisao i sve fotografije sa svojeg Instagrama i ostavio samo jednu na kojoj su prikazane tri točkice.

Pratitelji su šokirani njegovim povlačenjem i preklinju ga da se što prije vrati na društvene mreže.