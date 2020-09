NAJPLAĆENIJI GLUMAC DANAŠNJICE I NJEGOVA OBITELJ PREBOLJELI KORONAVIRUS: ‘Ovo je bila jedna od najizazovnijih stvari koje smo proživjeli’

Glumac je otkrio kako su virus pokupili od bliskih obiteljskih prijatelja koji nisu znali da su zaraženi

Dwayne Johnson, poznat pod nadimkom The Rock, otkrio je da su on i njegova supruga Lauren te četverogodišnja kći Jasmine i dvogodišnja Tiana preboljeli koronavirus. Glumac tvrdi da su se zarazili iako su se pridržavali mjera opreza.

“Ovo je jedna od najizazovnijih i najtežih stvari s kojima smo se morali nositi kao obitelj”, rekao je The Rock i dodao da su se zarazili prije tri tjedna. Kako kaže, ova dijagnoza mu je teže pala od oporavka od raznih ozljeda i besparice budući da mu je prioritet zaštititi obitelj.

Njegove kćeri imale su blage simptome, no on i supruga nisu. “Sretan sam što vam mogu reći da smo sad dobro. Više nismo zarazni. Hvala bogu, sad smo zdravi”, dodao je.

Zarazili su se od bliskih obiteljskih prijatelja koji nisu znali da su zaraženi. Glumac je zato pozvao fanove da budu oprezni pri susretima s prijateljima i obitelji, primjerice da se testiraju prije dolaska ili nose masku cijelo vrijeme kako bi spriječili širenje virusa.

“Zbunjuje me što će neki ljudi, uključujući i političare, prihvatiti ideju nošenja maske i učiniti je dijelom političke agende. To nema nikakve veze s politikom. Nosite svoju masku. To je činjenica i ispravna stvar za učiniti”, zaključio je The Rock.