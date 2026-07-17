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NOVA LJUBAV /

Kakva ljepotica: Najmlađi sin Lepe Brene 'uhvaćen' na jahti s atraktivnom djevojkom

Kakva ljepotica: Najmlađi sin Lepe Brene 'uhvaćen' na jahti s atraktivnom djevojkom
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Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Vezu s Viktorom par je potvrdio fotografijama s jahte obitelji Živojinović

17.7.2026.
12:08
Hot.hr
Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL
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Viktor Živojinović (28) ponovno uživa u ljubavi. Nakon što je završio dugogodišnju vezu i neko vrijeme bio sam, najmlađi sin pjevačice Lepe Brene (65) i umirovljenog tenisača Slobodana Bobe Živojinovića (62) potvrdio je novu romansu s Aleksandrom Gašić, djevojkom koja nije dio estrade, piše Kurir. Aleksandra se bavi šminkanjem i uljepšavanjem, a na društvenim mrežama privukla je veliku pažnju svojim stilom života, putovanjima, modom i atraktivnim izgledom.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Vezu s Viktorom par je potvrdio fotografijama s jahte obitelji Živojinović. Iako su pokušali zadržati privatnost, Aleksandra je označavanjem Viktora na objavi otkrila da više nema razloga skrivati njihovu ljubav. Prema njihovim objavama, čini se da njihova veza traje već neko vrijeme, a zajedno su navodno bili i na putovanju u Tajlandu početkom godine.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aleksandra Gašić (@_akaaa__)

Podsjetimo, Lepa Brena Viktora i Stefana dobila je u braku s Bobom. Viktorov stariji brat je Stefan Živojinović, dok Boba iz prethodne veze ima i sina Filipa Živojinovića (41), supruga Aleksandre Prijović (30).

S obzirom na to da su rođeni u Sjedinjenim Američkim Državama - Stefan u New Yorku, a Viktor u Miamiju, automatski su dobili i srednja imena, što je uobičajena praksa za američke državljane, pa se tako zovu Stefan Emerald i Viktor Ernest.

Viktor živoinovićLepa BrenaDjevojka
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