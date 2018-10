NAJLJEPŠI PAR JUGOSLAVIJE: Milena Dravić i Dragan Nikolić vjenčali su se u pauzi za ručak, a ostali zajedno 45 godina

Često su bili meta tračeva i raznih kvartovskih priča

Dok se obitelj, prijatelji i kolege opraštaju od legendarne glumice koja nas je sinoć zauvijek napustila, prisjetili smo se njezine posebne ljubavne priče s kolegom glumcem. U braku su bili od 1971. do 11. ožujka 2016. godine, kada je on preminuo u 73. godini života nakon duge borbe s teškom bolešću.

Milenu Dravić i Dragana Nikolića spojio je film i to je doista bila ljubav za cijeli život. Upoznali su se na snimanju “Horoskopa” 1969. godine, a dvije godine poslije i vjenčali. Brak koji je trajao više od 40 godina sklopljen je na neobičan način.

Milena Dravić i Dragan Nikolić venčali su se na pauzi za ručak dok su u Zvezdarskoj šumi snimali dramu Duška Radovića "Kako su se volele dve budale". Samo su ustali i krenuli do Opštine Vračar, pokupili Seku Sablić koja im je bila kuma i kasnije se vratili na snimanje. 😭😭❤ pic.twitter.com/YBgkTaMeWg — Srećko (@ajdpali) October 14, 2018

Stvoreni jedno za drugo

“Kad sam joj prišao, imao sam dojam da mi je to stara školska kolegica koju dugo nisam vidio ili neka djevojka iz susjedstva koju poznajem cijeli život. Upravo u tome jest njena prava veličina. Osvojila me je svojom jednostavnošću i normalnošću, unatoč velikoj popularnosti. Mogla se ponašati kako hoće i nitko joj ne bi zamjerio, jer je već tada bila jedna od naših najvećih zvijezda. To je nešto čime ona osvaja”, ispričao je Nikolić u intervjuu za Kurir.

Njihovo vjenčanje bilo je dostojno holivudskog ljubića. “Usred snimanja jednog filma, zamolili smo redatelja da nas pusti na pauzu. Poveli smo i našu kumu Seku Sablić i otišli u općinu Vračar da se vjenčamo. Nakon vjenčanja smo se vratili na snimanje, i nastavili raditi. Zanimljivo je da nemamo nijednu fotografiju s vjenčanja, nitko nas nije fotografirao”, izjavila je svojedobno Milena Dravić.

Supružnici za koje bi se reklo da su stvoreni jedno za drugo, pokazali su da su odlični i profesionalni partneri. U produkciji RTV Beograd od 1972. do 1974. emitiran je njihov veoma popularan šou “Obraz uz obraz”.

Najljepši par Jugoslavije

Za njih se često govorilo da su najljepši glumački par Jugoslavije. U rijetkim prilikama, kada su javno pričali jedno o drugome, uvijek su isticali da im je bračni partner najveća podrška, ali i najstroži kritičar.

‘KAŽNJENA’ ZBOG IZJAVE O DOMOVINSKOM RATU: Milenu Dravić nisu željeli na televiziji još 20 godina poslije

O braku sa slavnim glumcem Milena Dravić nikada nije voljela pričati. Nekada je izjavila da je šteta što nisu radili više zajedno, premda je ona zaslužna sto je Gaga prihvatio ulogu u legendarnom filmu „Ko to tamo peva“.

Meta tračeva

„Za brak koji traje četiri desetljeća može se naći više razloga da se on prekine, nego da opstane. Ali, najlakše je nešto presjeći i završiti, mnogo je teže boriti se da se brak sačuva. Ponekad i mala svađa može osvježiti dan. Ponekad je potrebno i biti ljubomoran, jer je i to jedan od pokazatelja ljubavi”, rekao je jednom prilikom Dragan, čiju smrt Milena nikada nije preboljela, pišu srpski mediji.

Često su bili meta tračeva, raznih kvartovskih priča, a svojevremeno u jednom intervjuu, Dragan je priznao kako je jedno vrijeme poznanike na ulici umjesto s „dobar dan“ pozdravljao riječima „još smo zajedno“.