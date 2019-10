NAJLJEPŠA HRVATICA O TRUDNOĆI I DUGOGODIŠNJOJ VEZI KOJU JE SKRIVALA: ‘Nismo ništa planirali, sve se događa samo od sebe…’

Iva tvrdi da se u trudnoći osjeća ispunjeno i sretno

Bivša manekenka Iva Jerković, na glasu i kao najljepša Hrvatica, nedavno je potvrdila da očekuje djevojčicu, a sada je u intervjuu za Dnevnik.hr otkrila kako podnosi trudnoću. “Super se osjećam, sretna sam i ispunjena. Sve što su mi rekli, ovo je puno bolje od svega što sam ikad čula”, priznala je. Dodala je da joj je cijela trudnoća još uvijek čini nestvarnom.

“Imam osjećaj da još ne mogu vjerovati. Koliko god je to tu i taj trbuh se vidi, sve to, sretna sam jako, presretna, sve je tako kako sam htjela, ali još ne mogu vjerovati da se sve to događa. Jedino po trbuhu to znam”, rekla je Iva.

Još nema ime

“Trudnoća jest neka potpuna sreća, ispunjena sam i mogu reći da se osjećam čarobno”, objasnila je. Iako djevojčica stiže za tri mjeseca, Iva još uvijek nema ni ime ni sobu za malenu jer, kako tvrdi, ništa ne želi požurivati. “Uživam u stanju u kojem jesam i ne razmišljam o drugim stvarima. Opušteno i lagano, jer mislim da je ovo period u kojem ja moram uživati”, rekla je.

“Sad sve funkcionira normalno, ona i ja opet pičimo svugdje, stalno zajedno. Stalno se javlja i to je najljepše u cijelom danu”, dodala je.

S ocem njezinog djeteta je, tvrdi, već dugo zajedno i u njihovoj se vezi sve događa spontano. “Ništa nismo planirali, sve se nekako događa samo od sebe. Mi smo i dugo zajedno i nikada ništa niti ne planiramo, kod nas se sve događa samo od sebe”, zaključila je.

