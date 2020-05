Tini je za vrijeme karantene hakiran njezin Instagram profil s više od 30.000 pratitelja

Najpoznatija, a po mnogima i najljepša, hrvatska plesačica Tina Walme vratila se je na plesne probe nakon gotovo dva mjeseca pauze, a što je sve proživjela tijekom karantene, otkrila je za IN Magazin.

“Ne zam kako sam preživjela ovih par mjeseci bez plesa jer sam navikla svaki dan vježbati, plesati, trenirati, tako da je ovo bio prisilni odmor”, kazala je te je otkrila kako u samoizolaciji nije dobila niti grama viška, a sve zahvaljujući tome što je smanjila količinu obroka.

Tini je za vrijeme karantene hakiran njezin Instagram profil s više od 30.000 pratitelja.

“Ne znam što se dogodilo. Mislim da je ovo najgore vrijeme kad ti se to može dogoditi. Znači, dogodilo se na 1. april da sam skužila da mi je netko hakirao Instagram, mislila sam – smiješno. Međutim, nije smiješno, iako se smijem. Dosta je trajalo dok mi ljudi nisu povjerovali. Tamo mi je bilo sve, fotografije i videi s nastupa, proba… To mi je dosta drago srcu pa me je to zapravo dosta pogodilo”, ispričala je.

Tinu su hakeri tražili novac za povrat profila.

“To je bila kao ucjena, plati mi 600 dolara pa ću ti ja vratiti profil. Mislim da ne treba pregovarati s hakerima. Uostalom, tko jamči da će meni vratiti moj profil natrag”, kazala je.