NAJGORI KUHARSKI DAN U SEDMOJ SEZONI: Žiri dijelio samo loše ocjene, Franka zadatak završila u suzama

Muški tim skupio je 936 bodova, a ženski 985, što je prednost od 49 bodova u korist nježnijeg spola

U novoj će epizodi za ženski tim, a prema odluci njihove mentorice Željke Klemenčić, u trgovinu ići Franka i Dina, dok će za muški tim, prema volji Ivana Pažanina, ići Bruno i Robert, a perad je glavna namirnica kojom će baratati. No parovi su se zaigrali u Sparu i nisu izašli u roku od dvije minute zbog čega im je Pažanin najavio da će biti kažnjeni. Djevojke su po Željkinoj ocjeni donijele dovoljno namirnica, ali je zato Pažanin bio jako nezadovoljan jer su dečki uzeli jako malo namirnica i nisu imali od čega napraviti ozbiljnija jela. Dečki su pokušali od djevojaka dobiti namirnice koje bi mogli koristiti, što je izazvalo negodovanje kod Dine koja je željela pripremati pačja prsa, baš kao i Renman.

Šteficu povrijedili Špičekovi komentari

Dina i Franka odlučile su pripremati za predjelo wok s povrćem i pačjim prsima, a za glavno jelo varivo od fazana s heljdom. Renato i Marko za predjelo su pripremali prepelicu punjenu rižom, a za glavno jelo pačja prsa s palentom. „Prvi put u životu radim prepelice“, komentirao je Renato, ali ga to nije spriječilo da zadatku pristupi s optimizmom. Braća Bruno i Robert izabrali su pripremiti kus-kus s purećim prsima, a za glavno jelo prepelicu. Ana i Katarina odlučile su impresionirati žiri njokima u umaku od lisičarki te glavnim jelom, a to je patka s cvjetačom. I djevojke su komentirale kako nemaju pretjeranog iskustva s pripremom peradi. Nakon što je u ponedjeljak, povrijeđena Špičekovim komentarima, Štefica komentirala kako više ne želi sudjelovati u emisiji, sada je odlučila kuhati, kako je sama rekla, zbog tima jer nije željela da žene izgube bodove ako ona i njezina partnerica Katica ne skuhaju jelo.

„Iskreno mislim da Štefica nije danas kuhala zbog tima, nego je to malo više gluma. Prvo je bilo da idu kući, da se njima ne da. A prednost je velika tako da, ako ne žele – ne moraju kuhati“, komentirala je Ana. Štefica i Katica pripremale su za predjelo omlet s čvarcima, a za glavno jelo gusku s mlincima i zeljem. Alen i Dino odlučili su se za pripremu lazanja s povrćem te za batak s lisičarkama. Prije nego što su krenuli s ocjenjivanjem, žiri je obavijestio Dinu i Franku te Brunu i Roberta da su kažnjeni s jednim bodom manje. Uz sve to, nitko od kandidata nije imao potpuno čistu radnu jedinicu, ali su Dino i Alen imali najčišću pa su dobili jedan bod prednosti. Dino i Alen dobili su dvojake komentare. Željka nije bila oduševljena predjelom, ali je zato pohvalila glavno jelo.

Žiri nije bio impresioniran jelima

„Slažem se sa Željkom, problem vam je tijesto u lazanjama, ali ste dobro začinili. Dobar je pokušaj, ali ne u ovoj priči“, komentirao je Pažanin. „Meni se dopadaju samo lisičarke“, komentirao je pomalo ljutito Špiček. Dečki su na kraju dobili 18 bodova. Ana i Katarina komentirale su da očekuju blagu katastrofu od ocjena. „Biste li vi ovo jele?“ pitao je Špiček djevojke nakon što je primijetio da je na pačjim prsima ostalo masnoće. Komentirao je i da njoke ne valjaju, a s komentarima su se složile i Željka i Ivan. Na kraju su dobile devet bodova. Bruno i Robert pomalo su u strahu došli pred žiri, a Špiček, koji je očito bio u elementu, komentirao je: „Znate li kako su Indijanci zvali bijelce? Bljedoliki! E, takva su i vaša jela!“

Braća su nakon ne baš dobrih komentara dobili i ne baš dobrih 11 bodova. Franka i Dina došle su optimistične pred žiri, ali nakon rafala pitanja žirija – optimizam je brzo nestao. „Po meni vaše predjelo nema smisla, ako ste već mislile raditi povrće za wok, onda mora biti deblje. Ne mogu se definirati prema tom jelu. Kod variva se vidi da je na brzinu napravljeno. Bezlično je!“ kazao je Pažanin. „Ukusno mi je wok povrće i kikiriki, ali s obzirom na to koliko ste mesa imali, ne vidim zašto niste to meso iskoristile u jelu. Varivo mi je OK, ali je fazan pao u drugi plan“, komentirala je Željka. Špiček, pak, nije ništa komentirao, što je povrijedilo Dinu. Od njega su dobile ocjenu dva, a kasnije je kazao kako bi bilo bolje da je šutio nego što je krenuo govoriti što misli. Djevojke su skupile svega 10 bodova poslije čega je Franka plakala jer su je povrijedili komentari žirija.

Ženski tim u prednosti

Renato i Marko su malo bolje prošli kod žirija, a napravili su ukusna pačja prsa iako im prilog nije bio po „šmeku“. Na kraju su dobili 15 bodova. Štefica i Katica su posljednje išle pred žiri. „Meni je vaš omlet bio jako ukusan“, kazala je Željka, a pohvalila je i njihove mlince iako su bili dosta suhi. Špiček nije bio zadovoljan čvarcima jer su po njemu bili previše gumeni, a sestre su to pravdale činjenicom da je guska jela GMO hranu. Njihovo je jelo bilo i najbolje po ocjeni žirija te su zaradile 20 bodova. Nakon napetog dana Doris i Ribafish obavijestili su kandidate da muški tim ima 936 bodova, a ženski 985 – što je prednost od 49 bodova u korist nježnijeg spola.