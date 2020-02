NAJGORE FILMSKO OSTVARENJE: Za ovogodišnju Zlatnu malinu nominiran film utemeljen na najdugovječnijoj predstavi na svijetu

Za nagradu Zlatna malina nominiran je filmski mjuzikl ‘Mačke’, i to u čak osam kategorija

Filmska adaptacija poznatog mjuzikla “Mačke” nominirana je za nagradu Zlatna malina za najgore filmsko ostvarenje u protekloj godini, a tu “čast” su dobile i četiri “krznene zvijezde” tog filma utemeljenog na jednoj od najdugovječnijih kazališnih predstava na svijetu koja je svoju premijeru imala 1980. Zlatna malina, Golden Raspberry Award ili skraćeno Razzie, nagrada je koja se dodjeljuje za najgora filmska ostvarenja, a utemeljena je 1980. kao suprotnost holivudskim Oscarima. Razzies se dodjeljuju svake godine dan prije Oscara i radi se o tradicionalnom godišnjem običaju ruganja svijetu filma.

Lavina negativnih reakcija

Za uloge u “Mačkama” za Zlatne maline su nominirane su i četiri filmske zvijezde: James Corden, Judi Dench, Rebel Wilson i Francesca Hayward. Sveukupno bi taj filmski mjuzikl mogao primiti čak osam “gorkih” Malina te se za prvo mjesto najgoreg filmskog ostvarenja u protekloj godini bori s filmovima Tylera Oerryja “A Madea Family Reunion” i Stallonevog “Rambo: Last Blood”. No, račune bi im mogli pomrsiti psihološki triler “The Fanatic” i hororac “The Haunting of Sharon Stone”. “Mačke” su premijerno prikazane u prosincu i smjesta izazvale poruge i zgražanja filmskih kritičara. Film čija je produkcija koštala 95 milijuna dolara podbacio je i u kinoblagajnama.

Kritičari bijesni

Redatelj Tom Hooper ostati će tako zapamćen kao režiser koji nije uspio u namjeri da čuveni kazališni mjuzikl pretoči u uspješan film iako se radi o Oscarom nagrađenom redatelju za “Kraljev govor” 2010. i koji je uspješno je režirao mjuzikl “Jadnici” prema romanu Victora Hugoa. Njegova filmska adaptacija popularnog mjuzikla Andrewa Lloyda Webbera s odabranim pjesmama T.S. Eliota i nadopunjena vrhunskim plesačima i plesnim koreografijama pod vodstvom nagrađivanog koreografa Andyja Blankenbuhlera ne samo da se kritičarima nije svidjela već su je sasjekli.

Filmski kritičar portala The Beat napisao je da je film “najgore što se mačkama dogodilo nakon pojave pasa”. Kritičarima se nisu svidjele ni glumačke izvedbe, specijalni efekti (posebno digitalno obrađena krzna koja su im grozna i jeziva), priča im je besmislena, mračna te previše seksualizirana. Neke je film toliko naljutio da mu nisu bili u stanju dati nikakvu ocjenu, poput novinara iz The Telegrapha koji mu je dao – nula zvjezdica.

Kazališne “Mačke” je inače do danas pogledalo više od 81 milijun ljudi u preko pedeset zemalja diljem svijeta te je preveden na devetnaest jezika. Na Broadwayju se predstava izvodila neprekidno 18 godina te osvojila čak sedam nagrada Tony za najbolji mjuzikl, a obje originalne produkcije osvojile su nagradu Grammy.