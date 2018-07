NAJBOLJE OD LEGENDE: Oliverove su pjesme soundtrack, a izjave škola za život… Izvukli smo one za pamćenje

‘Kao svaki bolesnik, tako i ja vodim bitku. Ovo su one najvažnije bitke koje neko mora izgurati i biti pobjednik. Jako sam pozitivan jer se tako može sve pobijediti, drugačije je jako teško. To je jedan dio života s kojim se nosiš ili prestaneš. Vidite, ja ne želim prestati i borit ću se do posljednjeg atoma snage’, izjavio je prošle godine

Jučer u rano jutro, u 71. godini života preminuo je legenda hrvatske glazbene scene, Oliver Dragojević. Pjevaču je prije godinu dana dijagnosticiran rak pluća. Iako je prolazio teške trenutke i iscrpljujuće kemoterapije, Oliver je i dalje nastupao i pripremao koncert, koje ja naposlijetku ipak morao otkazati zbog teškog zdravstvenog stanja.

PREMINUO OLIVER DRAGOJEVIĆ: Zauvijek otišao velikan hrvatske glazbe

Uz njegove se pjesme plesalo, voljelo, ljubilo, plakalo i tješilo. Upravo zbog toga mnogi se od njega opraštaju prisjećajući se i pjevušeći njegove omiljene stihove i pjesme, a mi smo iz intervjua koje je dao posljednjih godina izvukli ono najupečatljivije.

Izjava nakon posljednjeg osvojenog Porina

‘Bilo bi lijepo da sam onde, znam i da ljudi to žele, ali mislim da bi mi u ovoj fazi oporavka to bilo malo previše. Slab sam na nogama. Sve je to normalno u ovoj fazi, terapije su me oslabile’, rekao je Oliver prije četiri mjeseca.

O navodnoj aferi

‘O meni, nekim aferama, pisalo se svašta, ali nije nas mnogo dotaklo. Nisam bio slavan kada sam se oženio i Vesna ni dan-danas ne voli to što radim, jer me malo ima kod kuće. Motaju se oko mene ljudi koji su medijski vrlo važni, a njoj se ne sviđaju. Eto, to su naši jedini problemi, a drugo sve štima’, nakon što je bračni sklad nakratko narušila afera s Brankom Marić Mutti. Ona je, naime, izjavila da je ona prava ljubav pjevača, a ne supruga Vesna. On ju je nakon toga nazvao štracom.

O politici

‘Politički bi se angažirao samo da mi diraju more. Nikada me nije interesirala politika jer to je pokvaren posao i moraš biti tamo ili ovamo. Nikada me nije interesovala politika jer to je pokvaren posao i moraš biti tamo ili ovamo. Mene su svake godine zvali kad su birali vladu – zovu me zbog politike iako dobro znaju da me ne treba zvati jer to ne volim. (Nedeljnik)

Što ga uznemirava

‘Uznemirava me nepažnja ljudi. Kad idu ulicom, ne vide te. Ne preskaču te, nego idu do cilja ravno. Puno se krade i nitko ne strada. Obično se to oprašta. Dugovi se praštaju. Puno samoubojstava Pomalo je već čudna situacija.’ (Nedeljnik)

O trendovima u glazbi

‘Dobit ćemo atonalnu muziku i to je neminovnost. I onaj tko neće imati sluha bit će u prednosti. Ova regija, koja više gravitira Balkanu, tražit će svoj stil koji je tužan, molski i ide na emociju. To može trajati duže. Ostali će tražiti trend. Više nitko ne pita za strofe nego samo – daj mi refren odmah. Nemaju vremena. Pretvara se muzika u nešto što je industrija, a malo je ljudi na ovom prostoru.’ (Nedeljnik)

O nastupu u srbiji

‘Smatram da je muzikom najbolje liječiti bolest. Doduše, meni je muzika život. Gledam da dok god budem posvećen muzici, dotle ću živjeti, jer sam osuđen na to. Kao svaki bolesnik, tako i ja vodim bitku. Ovo su one najvažnije bitke koje neko mora izgurati i biti pobjednik. Jako sam pozitivan jer se tako može sve pobijediti, drugačije je jako teško. To je jedan dio života s kojim se nosiš ili prestaneš. Vidite, ja ne želim prestati i borit ću se do posljednjeg atoma snage. (Blic, 2017.)

O gastarbajterskom iskustvu u Njemačkoj

‘To je bio najteži period od osam do četiri sata bez slobodnog dana, i to četiri i po godine. Imao sam 62 kilograma, a sada imam 83. Bio sam neuhranjen, lud i mlad. Svirao sam Hammond klavijature. Skidao sam stvari sa Radio Luksemburga i raznih drugih top-lista i naučilo se mnogo toga.’ (Nedeljnik).

O godinama

‘Stvarno vrijeme leti. Za neke si stvari sam kriv što ih nisi napravio, a trebao si. Znam da mogu puno više i hvata me panika da neće biti vremena. Ne, nije ovo nikakva najava kraja, ali starijim se ljudima valjda to dogodi. Uđeš u tu neku dob i postanu ti važne minute i ure. (Story, 2016.)

O statusu zvijezde

‘Ne pristajem da me zovu ni zvijezdom, ni legendom. Uopće me za života ne diraju neke velike hvale. Mogu napraviti zaokret koji nema veze s ovim što sad radim, ali ima veze s glazbom. Glazba traži širinu, to je pošteno prema njoj. A što se tiče jednostavnosti koju ste naveli, samo mogu reći da sam takav čovjek, tako odgojen. Takvi su mi svi kod kuće. Mi smo ekipa koja ne uživa u velikim pohvalama, spektaklu, nečemu što nije prirodno. Sve je to isforsirano. Recimo, za koncert u Areni govore: Dođite na spektakl. Ma, nema tu toga. To je u čast glazbe. A kako sam s mora, na jugu ljudi ne trpe da je netko važan. Svi smo mi važni i ako nisi kao oni, a čovjek si s manom, u problemu si. Ako si duhovit, od toga ćeš napraviti prednost. (Story, 2016.)