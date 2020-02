NA RTL STIŽE NOVI PLANETARNO POPULARAN, ALI KONTROVERZAN ŠOU: Tko će se usuditi prijaviti u ‘Brak na prvu’?

Format ‘Married At First Sight’ originalno je nastao u Danskoj, gdje se prva sezona prikazivala 2014. godine nakon čega je show postigao veliki uspjeh diljem svijeta i postao jedan od najgledanijih sadržaja

Tamo gdje ostale emisije završavaju, u ovoj avantura tek počinje! RTL gledateljima donosi hrvatsku inačicu planetarno popularnog showa ‘Married At First Sight’, u kojem se dvoje potpunih stranaca upozna pred ‘oltarom’ i vjenča, a tek onda počinje njihova ljubavna avantura života zvana ‘Brak na prvu’.

Prikazuje se u 29 zemalja

‘Brak na prvu’ zapravo je svojevrsni sociološki eksperiment, a zbog njegova koncepta u pojedinim se zemljama našao na meti Crkve koja smatra da se tako trivijalizira brak. No to nije zasmetalo planetarnoj popularnosti ovog showa. Format ‘Married At First Sight’ originalno je nastao u Danskoj, gdje se prva sezona prikazivala 2014. godine nakon čega je show postigao veliki uspjeh diljem svijeta i postao jedan od najgledanijih sadržaja. Show se prikazuje u 29 zemalja, a osim u Danskoj, prikazivao se u još i u Australiji, gdje je doživio veliki uspjeh, SAD-u, Engleskoj, Njemačkoj, Francuskoj, Finskoj, Nizozemskoj, Belgiji, Italiji, Poljskoj, Izraelu te susjednoj Srbiji. A sada će gledatelji i u Hrvatskoj moći pratiti najnapetiji trenutak u životu dvoje mladenaca!

Parovi nisu odabrani slučajno

Ipak, dvoje stranaca nije slučajno spojeno – parovi se pažljivo biraju, što čine stručni eksperti iz područja psihologije i ljubavnih odnosa koji kroz niz različitih testova pronalaze kompatibilne parove. U RTL-ovoj verziji showa taj tim stručnjaka činit će Boris Blažinić, profesor psihologije i sudski vještak za psihologiju, predavač, konzultant i licencirani trener za povećanje osobne i organizacijske učinkovitosti, zatim Ingrid Divković, diplomirana profesorica hrvatskog jezika i književnosti i filozofije te spisateljica i Ita Štefanek – stručnjakinja za ljubavne odnose i vlasnica agencije za spajanje parova.

Kroz show ‘Brak na prvu’ pratit će se ljubavna avantura 12 romantika, a tko su kandidati prve sezone hrvatske inačice showa i hoće li se među njima dogoditi kemija i ljubav na prvi pogled – gledatelji će doznati uskoro na RTL-u!