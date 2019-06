NA LISTI ŽENA KOJE JE ZLOSTAVLJAO LJIGAVI WEINSTEIN NAŠLA SE I OVA SLAVNA PJEVAČICA: ‘Morali smo ga trpjeti jer je bio utjecajan’

Pjevačica je priznala da je i ona imala neugodnih iskustava s Harveyjem Weinsteinom

Kraljica popa Madonna je u intervjuu za New York Times priznala da je i ona bila žrtva filmskog producenta Harveyja Weinsteina. Bilo je to u vrijeme kad je s njegovom bivšom kompanijom radila na distribuciji dokumentarca iz 1991. “Istina ili usud”. Tvrdi da je stalno flertao s njom te da se isto ponašao i prema drugim kolegicama. “Mislili smo da on to može jer je jako utjecajan i uspješan pa smo ga morali trpjeti”, rekla je pjevačica.

HARVEY WEINSTEIN SE NAGODIO SA ŽRTVAMA: Nudi im 44 milijuna dolara, no i dalje tvrdi da ih nije seksualno zlostavljao

Weinsteinova karijera naglo se srušila u listopadu 2017. godine nakon što je glumica Ashley Judd izjavila da ju je producent seksualno maltretirao u hotelu u Beverly Hillsu prije više od dvadeset godina. Ubrzo su se javile i druge žene iz svijeta slavnih, više od sedamdeset prema Reutersu, koje su ga optužile za zloupotrebu moći i za silovanje.

HOLIVUDSKI GLUMAC UPOZORIO: ‘Predstava o Weinsteinu je vrlo eksplicitna i mogla bi uznemiriti ljude’