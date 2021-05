NA EUROSONGU SE RODILA LJUBAV? Uraganka Sanja sve snimila, pao je i poljubac: ‘Mi smo već pobijedili…’

Ako je suditi prema društvenim mrežama, na Eurosongu se rodila ljubav. Naime, norveški predstavnik Tix, odnosno Andreas Haukeland, i Azerbajdžanka Efendi posebno su se zbližili tijekom natjecanja.

Na Twitteru se pojavila snimka Sanje Vučić, jedne od pjevačica Hurricanea, s pobjedničkog nastupa Maneskina. Osim što se čuje kako pjeva pjesmu “Zitti e Buoni”, vidi se kako se Tix i Efendi ljube.

Sanja singing as Efendi and Tix kiss giving me same energy as a certain video 💀 pic.twitter.com/31qno1B9v0

— jon 🌳 (@jonzzinjected) May 23, 2021