NA AUKCIJI DOSAD NEPOZNATI HIT BEATLESA: Ekskluzivna demo snimka mogla bi dosegnuti i do 20.000 funti

Na dražbi će se uskoro ponuditi dosad neobjavljena demo snimka nekadašnjih članova Beatlesa, Paula McCartneya i Ringa Stara. “Angel in Disguise” samo je jedna od ekskluzivnih pjesama koje su napisali bivši članovi Fantastičke četvorke iz šezdesetih. McCartney i Star demo su snimili za Ringov album iz 1992. godine – “Time Takes Time”, no pjesma na kraju nije ušla na popis za long play.

Četvrtina svote ide u humanitarne svrhe

Snimku prodaje nekadašnji suradnik Radio Luxembourga, DJ Tony Prince. Očekuje se da će bi demo na aukciji mogao dosegnuti i do 20.000 funta. Četvrtina svote namijenjena je organizaciji Charity Together koja prikuplja novce za britansku Nacionalnu zdravstvenu službu, dok je ostatak namijenjen Princeovoj radio postaji United DJs. Snimljene su dvije verzije pjesme, neobrađeni demo na kojemu pjeva McCartney i verzija u pratnji instrumenata i vokala. Na snimci, koja će se zajedno s još nekim memorabilijama naći na on line dražbi aukcijske kuće Omega’s House, još je jedan demo Ringa Stara. “Everyone Wins”.

Poznavatelji glazbenog opusa Fantastične četvorke smatraju kako činjenica da su Beatlesi odlučili ne objaviti “Angel in Disguise” ukazuje na to da se ne radi o pretjerano kvalitetnom glazbenom broju. “Izniman je osjećaj da smo danas u poziciji na tržište izbaciti dosad nepoznati hit Beatlesa”, kaže aukcionar Paul Fairweather iz aukcijske kuće Omega. “Pretpostavljamo da pjesma nije bila dovoljno dobra da bi se uvrstila na album. Da ju je McCartney objavio u vlastitoj produkciji, siguran sam da bi naišla na oduševljenje fanova”.

Na dražbi će se ponuditi i zbirka pisama i dokumenata što ih je 1977. dobio Tony Prince nakon što je u radio programu objavio da je preminuo idol Beatlesa, Elvis Presley. Tu su i autogrami Paula i Linde McCartney te jakna Erica Claptona, jednog od rijetkih vanjskih suradnika Beatlesa koji je s bendom snimio pjesmu “While My Guitar Gently Weeps”.