MUŽ DORIS PINČIĆ PROGOVORIO O KRIZI U BRAKU, A ONDA SE POHVALIO: ‘U nekoliko godina zajedničkog rada uspjeli smo kupiti kuću bez kredita’

Boris vodi skladan obiteljski život s voditeljicom i glumicom Doris Pinčić s kojom ima dvoje djece te jedva čeka preseljenje u novi dom

Mladi zadarski glazbenik Boris Rogoznica 6. rujna proslavio je šestu godišnjicu braka s glumicom i voditeljicom Doris Pinčić. No, to nije jedini razlog za slavlje jer s obitelji seli u nedavno kupljenu kuću te mu izlazi prvi samostalni album pod nazivom “Izgubljeno/nađeno”, piše Slobodna Dalmacija.

Boris od tinejdžerskih dana piše glazbu i pjeva, a javnosti je poznat kao natjecatelj iz RTL-ovog showa “Hrvatska traži zvijezdu”. Na njegovom debitantskom albumu osim autorskih skladbi naći će se još i one Nene Ninčevića i Mire Buljana. Upravo danas službeno mu je objavljen i novi spot za pjesmu “Sve grijehe piši na mene”.

Borisovi hitovi “Neponovljiva” i “Rastvorio bi more” u kratkom su vremenu došli do gotovo 200 tisuća pregleda na YouTubeu, a priznaje kako na počecima karijere nije znao tko je njegova publika, tj. kome se obraća.

Jako voli pjevati na vjenčanjima

“Bio sam posve sam u tome, nitko me nije usmjerio i pomagao pa sam pipao naslijepo. Sada, nakon nekog vremena i određenih uspjeha, mogu reći da se obraćam običnim, svakodnevnim ljudima i slušateljima, kakav sam i sam”, rekao je.

S hrvatske glazbene scene uzori su mu Oliver Dragojević, Gibonni, Petar Grašo i Massimo, a najviše ga veseli pjevanje na vjenčanjima.

“Najdraža su mi. Potpisao bih doživotno da pjevam mladencima. To mi je top! Svi dođu veseli, skockani, ti radiš ono što voliš, pjevaš, sviraš, najedeš se, napiješ i još budeš dobro plaćen za to. Ma može li bolje”, ispričao je.

Radi braka s Doris često zna naći na meti raznih kritika. Naime, zli jezici kažu da se Borisove pjesme puštaju na Narodnom radiju samo zato što ona tamo radi.

Na hetere i zle jezike se ne obazire

“Ne smetaju mi takvi komentari niti ih zapravo primjećujem jer ih smatram nebitnima. To mi malo zvuči hejterski, a o hejterima, hvala Bogu, svi znamo da su nesretne i nerealizirane osobe koje su izabrale blatiti i omalovažavati druge ne bi li osporili njihov rad i trud da bi se osjećali bolje i sebe uzdigli.

Oni u realnom svijetu ne postoje. Nikada mi nitko nije prišao uživo i zahejtao me na bilo koji način. Za to su hrabri jedino u virtualnom svijetu, skrivajući se iza tipkovnica i lažnih profila u sjeni svoje sobe.

Ja sam fokusiran na svoje pratitelje, prijatelje, suradnike i one koji to zaslužuju. U tome je sva mudrost. Ako već moram toliko vremena provoditi na društvenim mrežama, onda radije nasmijavam i uveseljavam druge nego da mrzim i vrijeđam kao hejteri.

Volim se šaliti, to je moj prirodni mod. Pa neka ljudi znaju da ću ih nasmijati svojim upadicama i da će se uz mene osjećati dobro i sretno”, objasnio je Boris.

Brak s Doris mu je olakotna okolnost

No, priznaje da mu brak sa zvijezdom serije “Larin izbor” zna biti olakotna, ali i otežavajuća okolnost.

“U svakom slučaju za veliki uspjeh potreban je veliki individualni trud. Doris se za svoj uspjeh žestoko borila i dobrano naradila proteklih godina. Mislim da mi je ipak više olakotna okolnost, jer imati pored sebe takvu ženu i majku djece, ne ide nikako u istu rečenicu s otežavajućim.

Zajedno smo vlasnici obiteljske tvrtke u kojoj smo se zaposlili kako bismo sami sebi plaćali staž, poreze i doprinose te izdavali račune za svoje glazbene i voditeljske usluge. Tako da tu nema klasične hijerarhije. Ona je direktorica u firmi, jer netko to treba biti, ali svi prihodi idu u zajednički mlin, koji našoj obitelji služi za egzistenciju i daljnje ulaganje”, kazao je.

Doris i Boris imaju dvoje djece, sina Donata i kćeri Gitu.

“Očinstvo me dosta promijenilo, nabolje, rekao bih. Kada postaneš tata, ne možeš se baš svakako ponašati, kockati sa životom, glupirati, izlaziti do zore… To malo dijete koje si napravio zahtijeva brigu i pažnju. Ako si bio frajer da ga napraviš, onda budi frajer pa mu i osiguraj djetinjstvo kakvo djeca zaslužuju. To mi je nekakva vodilja.

Ne boji se sedme godine braka

Zaista volim raditi djecu, tako da, što se mene tiče, volio bih da idemo i na treću bebu. Doris je imala dosta napornu zadnju trudnoću koja ju je poprilično iscrpila i treba joj odmora. Ali mislim da će za kojih pet, šest godina opet poželjeti još jedno dijete, pa ako ja i dalje budem u toj opciji, bez puno razmišljanja ću zasukati rukave i dati se na posao”.

Boris ne strahuje od sedme godine braka koja se za neke parove pokazala kobnom.

“Uf da, ulazimo sada u sedmu, kriznu godinu. Mislim da smo oboje dosegli nivo da to dočekamo opušteni i bez ikakvih objava i ceremonija uz neku romantičnu večeru. Za skladan i dug brak najvažniji su ljubav i djeca. Jer da između nas nema ljubavi i zajedničke djece, dosad bismo se razveli sto puta.

Te stvari jedine te mogu urazumiti kada negdje odlutaš ili dođe do demotivacije, zasićenja, iscrpljenosti… Navesti te da daš zadnji atom snage od sebe za svoju obitelj. Pogotovo onda kad se čini da više nema smisla. Skladan brak po meni je onaj u kojem ima više dobrih dana nego loših. A u svakom ima loših, nećemo se lagat”, priznao je.

Kupili su kuću bez kredita

Krajem rujna pjevač s obitelji seli u vlastiti dom.

“Uspjeli smo kupiti kuću bez kredita u ovih zajedničkih sedam, osam godina intenzivnog rada. Jako smo sretni i ponosni zbog toga, jer je to nekako životna misija većini parova. Oboje smo odrasli u kućama u Dalmaciji i takva se sloboda ne može mjeriti sa stanom, koliko god on bio velik.

Naše kućanstvo ima pet članova, uključujući psa kojeg svaki dan nekoliko puta vodim u šetnju oko zgrade. Već samo zbog toga bit će olakotno imati kuću s dvorištem, pogotovo zbog puno više prostora, dodatne sobe u kojoj mogu napraviti kućni studio i imati svoj kutak, kao i velike kuhinje u kojoj ćemo snimati Doris za potrebe njezinih emisija i sponzoriranih objava na Instagramu.

Imat ćemo i svoj vrt od 130 ‘kvadrata’, gdje ćemo saditi svoje povrće i voće. Jedva čekamo preseljenje, tom ćemo prigodom napraviti tulum stoljeća. Vidim se u Zagrebu, ali pod uvjetom da imam puno godišnjeg odmora ljeti u Dalmaciji. Tako se već može. Nedostaju mi prijatelji iz djetinjstva, obitelj i bolja klima”, rekao je Boris.