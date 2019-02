MUŽ DORIS PINČIĆ OBJAVIO NJEZINE PORUKE KOJE NISU SMJELE IZAĆI U JAVNOST: ‘Pokupi sve stvari u kofer!’

View this post on Instagram

Jucer smo u Sukošanu krstili Gitu, pod krsnim imenom Gita Magdalena. Pošto "Gita" na hindu jeziku znači "pjesma" Gita Magdalena odnosno "Pjesma Magdalena" u čast Oliveru koji nas je ove godine fizički napustio. Nek je zauvik tu u našim mislima i grudima 💝