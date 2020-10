SJEĆATE SE NIKITE IZ DEVEDESETIH? Danas je kuhala u ‘Večeri za 5’, na kraju i zaplesala!

Nikita je za predjelo poslužila juhu od povrća s knedlama od griza, za glavno jelo slanutak s gljivama i krastavcima, a za desert sladoled od banane i aronije

U ponedjeljak navečer u showu “Večera za 5 na selu” kuhalo se kod poznate riječke pjevačice i glumice Nikoline Ivošević – Nikite, koja je uz veganska jela gostima priredila i glazbeno-scensko iznenađenje! Osebujna umjetnica Nikita svoje je goste dočekala u zanimljivoj kombinaciji tigrastog uzorka, koji je već na samom početku upao u oko natjecatelju Željku.

Glavno jelo podijelilo goste

„Nikita je na prvi pogled za mene bila šok, jedna rasna žena, obučena pomalo izazovno…“, komentirao je Željko, a Mirjam se učinila drugačijom, opuštenom i zanimljivom. Domaćica je potom sve smjestila za stol, gdje im je ponudila jednu travaricu da se svi opuste, a onda je poslužila predjelo – juhu od povrća s knedlama od griza. „Tako ja sebi doma serviram, a na ‘Večeri za 5’ ne bih tako napravio jer to jelo treba biti ocijenjeno“, kazao je Željko, dok se Ireni juha baš svidjela, bez obzira na to što je bila jednostavna.

Atmosfera na večeri je u početku bila malo tiha pa se Irena našalila: „Što ste se ukočili? Pa svi znamo Nikitu! Jeste li se prepali Nikite?“ A onda su shvatili da imaju mnogo zajedničkih tema za proći o vegetarijanstvu, veganstvu i meditaciji. Nakon kratkog upoznavanja domaćica je poslužila glavno jelo – slanutak s gljivama i krastavcima. „Bilo je dosta suho i falilo je umaka“, kazala je Mirjam, a Ireni je jelo bilo zanimljivo: „Svidjelo mi se, nešto neobično, nisam to još jela.“

DEVEDESETIH JE ŽARILA I PALILA PO KLUBOVIMA, A SADA KUHA U ‘VEČERI ZA 5 NA SELU’: Nikiti je specijalnost i trbušni ples

Nakon deserta domaćica je zapjevala

Za desert Nikita je poslužila svoj specijalitet – sladoled od banane i aronije koji nije baš svima sjeo. „Desert mi je više bio kao smoothie i to mi više ide za doručak nego za desert poslije večere“, priznala je Spomenka. Za kraj večere domaćica je svoje goste počastila još jednom poslasticom – presvukla se u drugu haljinu pa zapjevala i zaplesala na svoj hit ‘Kraljica noći’. „Žena ima odličan glas, predivno, svaka joj čast!“ komentirale su Spomenka i Irena.

„To nije nešto što ja slušam, ali ostala mi je pjesma u glavi u pjevat ću to narednih pet dana – I am the queen of the night…“ kazao je Željko koji se malo iznenadio njezinim nastupom.

MODERNI GURU I CRO DANCE ZVIJEZDA ODLAZE U ‘VEČERU ZA 5 NA SELU’: Osim kuhanja, Nikita se bavi tarotom i iscjeliteljstvom

Osvojila 26 bodova

Iako je dobila pokoju kritiku na jela, Nikita je dobila same pohvale za svoj glas, a onda je na red stiglo ocjenjivanje. Irena joj je dala ocjenu 8 jer je smatra da su jela trebala biti bogatija, ali joj je zato domaćica bila super, baš kao i Željku: „Dajem joj ocjenu 7. Nikita je bila za 10, a večera je bila tako-tako…“ Mirjam joj je dala ocjenu 5 jer joj je samo predjelo bilo po guštu, baš kao i Spomenki koja joj je dala ocjenu 6. Tako je Nikita ukupno zaradila 26 bodova za svoje veganske specijalitete, no da se ocjenjivao samo glas, ocjene bi zasigurno bile same desetke!

Riječka ekipa sutra se seli kod Spomenke koja jede isključivo sirovu hranu pa će biti zanimljivo vidjeti što ostali misle o takvom konceptu prehrane. Njezinu večeru ne propustite pogledati u utorak u 20 sati na RTL-u!