MORATE VIDJETI OVAJ STATUS MLADENA GRDOVIĆA: Obratio se Stožeru i pogrešno napisao gotovo svaku riječ; ‘Krvare mi oči’

Zadarskom pjevaču smeta što su glazbenicima zabranjeni nastupi, dok je grad prepun turista

Mladen Grdović obratio se Stožeru civilne zaštite putem Facebook statusa, no pritom je zapanjio javnost ogromnom količinom gramatičkih i pravopisnih grešaka u tekstu.

Dok je iznosio svoj stav o zabrani koncerata i skraćenom radnom vremenu klubova, uspio je gotovo svaku riječ napisati pogrešno, uključujući i svoje prezime.

Zadarskom pjevaču smeta što su pjevačima zabranjeni nastupi, dok je s druge strane grad prepun turista. Ponudio je i svoje rješenje problema, a status prenosimo u cijelosti.

“Strčučni stožer!zašto ste zabranili turirističkim zajednicama da mi Pijevači sa svojom ekipom , muzičari, tehničari , koji postavljaju Razglas , Bine itd. na otvorenom ne nastupamo to je Stožeru 15 obitelji što se tiče mojih 20 dogovorenih nastupa po gradovima, to znači oko 100 ljudi sa dijecom ( familije) Stopirali ste, dok ja jučer u mom gradu Zadru šetam po gradu, rivi !bezbroj ljudi nemožes proči , po meni u prolazu oko 15 tisuča ljudi , na moru uz obalu po cilim gradovima čovik do čovika. Sad ste se uvatili nočnih klubova koji rade od 1 do 4 ujutro ! Smiješno ! I ja bih to zatvorijo kao i svi ljudi koji ništa neznaju o Covid 19. Ako vi neznate što još napravit ja bih vam preporučio od 01 09 2020 karantena 3 mijeseca u kuči , zatvaranje granica i sve je riješeno. Obrazložite što je to imaš Koronu , nemas simptone , pošaljete 14 dana kuči ? Odakle taj broj 14 i čovik ozdravio od svog normalog jela i pica u svojoj kuči. Ima jos jedan podatak kad nije bio Covid više je ljudi umrlo nego u danima Covid 19 . Demokracija je i zato sam vam se obratio. U ime nas glazbenika ! Pijevača , Tamburaša , Sastava ( grupa) Glumaca , statista itd pronađite neki put da možemo i mi hranit svoje Obitelji ima nas oko najmanje oko 150 tisuča”, napisao je pjevač koji se potpisao kao Mladen Grdovič.

Dok se većina fanova složila s napisanim, drugi su komentirali greške. “Krvare mi oĆi od Ćitanja. Strašno. Slažem se sa svime napisanim, ali gramatika… Jao jao!”, “Kako si tako nepismen?”, “Ovo ili je odrađeno tako dobro, rekla bih vrhunski što se marketinga tiče, kao i baze ili je za gasit internet u Arbanasima. Trećeg nema”, “Ajde u školu”, pisali su mu.