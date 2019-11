MONIKA KRAVIĆ MORA ZORANU MAMIĆU DATI 200.000 EURA: ‘Nisam čitala ni gledala što potpisujem’

Monika na sudu nije poricala da je kod javnog bilježnika potpisala ugovor sa Zoranom Mamićem, no osporavala je da je od njega ikada dobila ikakav novac

Bivša supruga Marija Mamića, sina Zdravka Mamića, Monika Kravić dužna je 200.000 eura Zoranu Mamiću koje po nedavnoj nepravomoćnoj presudi Općinskog suda u Sesvetama mora vratiti, i to s pripadajućim kamatama koje teku od 16. prosinca 2016. godine. Također, Monika mora platiti i 167.750 kuna troška parničnog postupka, piše Večernji list.

Zoran je tijekom sudskog postupka tvrdio da je Monika od njega posudila 200.000 eura 17. prosinca 2014. godine jer je htjela da ona i tadašnji suprug kupe kuću u Ravnoj Gori.

“Kada me tražila pozajmicu, bila je u braku s Marijem Mamićem. Htjeli su kupiti neku kuću u Ravnoj Gori. Radilo se o pozajmici od 200.000 eura, a s Monikom Kravić Mamić sklopio sam ugovor kod javnog bilježnika.

Mario odbio vratiti novac

Dogovor je bio da mi se taj novac vrati u roku od dvije do tri godine. Kako novac nije vraćen u roku, a ona se razvela od Marija, za povrat novca najprije sam se obratio njemu. No on mi je kazao da je on svoj odnos s njom riješio, a što se tiče tog novca, da to riješim s njom”, rekao je.

Monika na sudu nije poricala da je kod javnog bilježnika potpisala ugovor sa Zoranom Mamićem, no osporavala je da je od njega ikada dobila ikakav novac.

“Taj sam ugovor potpisala na zahtjev svog supruga Marija Mamića. Nisam ga čitala ni gledala što potpisujem, a nisam supruga puno ni ispitivala oko toga. On mi je samo rekao da je to dio nekih njihovih poslovnih kombinacija.

‘Dio novca isplaćen joj je u gotovini’

Na taj sam ugovor i zaboravila, a čak i kada sam sa Zoranom Mamićem bila u dobrim odnosima, o tom se ugovoru nije razgovaralo. U to sam vrijeme kupila jednu nekretninu na svoje ime, no ta nekretnina nema veze s ovom pozajmicom jer, dok sam bila u braku s Marijem, mi smo dobro živjeli i nitko nam nije trebao pozajmljivati novac”, rekla je.

No, njezin bivši suprug Mario Mamić potvrdio je Zoranov iskaz.

“Znam da je stric mojoj bivšoj supruzi posudio 200.000 eura za kupnju nekretnine u Gorskom kotaru i uređenje stana u Novalji. Iznos od 100.000 eura bio joj je uplaćen na račun, a 300.000 kuna bilo je uplaćeno na moj račun pa sam taj novac uplatio na njezin. Dio novca isplaćen joj je i u gotovini, a tome sam osobno bio prisutan”, ispričao je.

Mario je zajedno s odbjeglim ocem Zdravkom Mamićem i stricem Zoranom optužen da je u aferi “Dinamo 2” izvukao 200 milijuna kuna iz GNK Dinamo.