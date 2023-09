Sa terase Dante iz Dr.Vivian estetic's kornera poznate osobe poput Daniele Gračan, Vojka Obersnela, Ronalda Brausa, Vivian Jurković, javljale su u televizijski prijenos uživo na televiziji Kanal Ri . Na trgu podno prelijepih kamenih stuba event je krasio SUV Škoda Enyaq Coupe RS iV kao službeno vozilo manifestacije iz Porschea Rijeka.

Foto: Josip Čekada / Riječke stepenice Foto: Josip Čekada / Riječke stepenice

Program 15. Riječkih stepenica vodili su Davor Garić i Ivana Delač. Revije su nosile Nikolina Minovska, Miss Universe Hrvatske Andrea Erjavec, Miss Hrvatske Tea Mlinarić, Kraljica Hrvatske Ema Gračan, Miss Zagreba Lucija Begić, missice Primorsko-goranske županije Lana Krnić i Andrea Bošnjak , Miss sporta Hrvatske Borna Mohač i nekadašnji Mister Svijeta Phillip Kleva te brojni drugi.

Vesna Sposa svojom je modnom revijom otvorila je 15. izdanje najvećeg hrvatskog modnog događaja. Njezina najnovija kolekcija je inspirirana Barbie ludilom. Kroz cijelu kolekciju odisali su luksuz, glamur. Lux Camicie by Irena Anđelić Devčić predstavila je kolekciju Žena Mediterana- oličenje ženine nesputanosti, prirodnosti i osebujnog temperamenta, putene i predivne u svom karakteru. Inspiraciju za kolekciju Elements by GiVa dizajnerica Kristina Zorčić za Giva design pronašla je u prirodi, u četiri osnovna elementa: voda, vatra, zemlja i zrak. Njezina kolekcija je najvećim dijelom izrađena od tila, a koristila je i čipku, saten. Simboliku elemenata u dizajnerici je oživjela emocije koje je prenijela u svoj dizajnerski izričaj. Butik Rival i Senka Mitrović na modnoj reviji 15.Riječke stepenice predstavili su mini kolekciju inspiriranu trendi bojama i krojem. Kolekcija je namijenjena za posebne prigode sa željom da ostavi dobar dojam koji pruža ručno izrađena odjeća. Damir TAU je riječki brend kvalitete, pristupačnosti, različitosti i tolerancije. Brend Damir TAU po prvi put, baš na Riječkim Stepenicama predstavio je svoje haljine. Boje riječke zastave odnosno boje ovoga brenda povezane su s energijom, snagom, strašću, željom i ljubavi; srećom, radošću, povjerenjem i samopouzdanjem te iskrenošću. Ghetaldus očna optika Rijeka predstavila je Christian Lacroix i RAY-BAN reverse kolekciju. Lacroix dizajn spaja luksuz i bezbrižnost, a on preferira rukotvorine, rese, perle i vez. Najviše ga karakterizira snažan osjećaj za boju i mješavinu raznih uzoraka.. Ghetaldus Rijeka predstavili su i prvu ikad konkavnu leću-revolucionaran dizajn jedinstvene Ray-Ban estetike, prve takve vrste! Svevremenske Ray-Ban ikone ponovno dizajnirane s obratom kojeg nitko nije očekivao. Jedinstvenom tehnologijom proizvodnje promijenjen je konvencionalni oblik leće iz konveksne u konkavnu Ray-Ban Reverse kolekcija omogućuje oštar i točan vid.

Talijanska škola mode i dizajna Callegari za inspiraciju je posegnula ravno sto godina u prošlost u eru Flapergirls, veselih djevojaka i žena koje su odbacivale dotadašnje tradicionalne norme i pravila ponašanja, prije svega kroz preuzimanje dotada isključivo ili pretežno muških aktivnosti. Tadašnju modu prilagodili su suvremenom modnom izričaju, ali su koristili sve elemente tog doba: saten, čipku a naročito resice, perje i šljokice da ožive duh tog veselog doba koje je kao zabava koja nikad ne prestaje. U reviji su sudjelovale polaznice škole Callegari iz Rijeke: Edita Bušljeta, Irena Kukuljan, Marina Koprek, Laura Prpić, Lili Marinković i Ivana Bolković sa torbicama Bolkica. Brand La Tramp, dizajnerice Lane Trampus donio je novu kolekciju po nazivom Satisfaction. Kolekcija za jesen zimu donosi velike torbe s preklopom koje su osmišljene za nošenje u svakoj prilici, bilo za casual, business ili elegant look. Odišu harmonijom boja, upotpunjene novinskim i notnim detaljima. Svaka torba priča svoju posebnu priču, te stavlja važnost na pametan odabir eko proizvoda. Lav Lux LC kolekcija inspirirana je bezvremenskom elegancijom i klasičnom ljepotom žene. Elegantni modeli izrađeni su od finih materijala , a pobuđuju u ženi divnu putenu ženstvenost i odmjeren stil. Ljubav prema ljepoti klasične elegancije nekih davnih vremena i neizostavna doza glamura glavna je karakteristika dosadašnjeg rada dizajnerice Zorane Rogošić. Glavna obilježja mladog hrvatskog brenda Calico Mood jesu elegantni krojevi te nosivost u različitim prigodama kao i vrhunska konstrukcija dovedena do savršenstva odmicanjem od klasičnog kroja. Ti motivi vidljivi su i u novoj kolekciji, a uz to glavni cilj brenda jest pomno biranje materijala koje koža tijela voli pa stoga svi modeli dolaze u prirodnim materijalima. Škola za trgovinu i modni dizajn Rijeka prikazala je završne radove maturantica, smjera dizajner odjeće. Modeli su inspirirani raznovrsnim temama i nositi ih možete u različitim prigodama. Vidjeli smo kako u očima učenica izgleda vjenčanica, haljina inspirirana piratima, mitološkim bićima ili pak sličnim motivima. Modeli su upotpunjeni pismo torbama izrađenim od ostataka tkanina, a kao bazu za izradu koristili su armaturnu mrežicu.

15.Riječke stepenice zatvorila je modna kuća VARTEKS. Klasika s modnim pomakom , to je izraz s kojim možemo opisati svaki Varteksov model. Željni sigurnosti i trajnih vrijednosti Varteks se okrenuo provjerenim i uvijek poželjnim komadima odjeće. Dominirale su prirodne tkanine vrhunskih sastava i kvalitete, precizno oblikovane forme, pomno odabrani dezeni i strukture osnova su ženske i muške Varteks kolekcije. Sekcija tekstila i kože Udruženja obrtnika Rijeka je izrazito aktivna Sekcija unutar Udruženja obrtnika Rijeka koja povezuje obrtnice i obrtnike iz djelatnosti obrade tekstila i kože na području djelovanja Udruženja obrtnika Rijeka, Bakar, Kraljevica, Čavle i Kostrena. Članice Sekcije tekstila i kože sudjeluju na brojnim manifestacijama, od kojih je jedna i Riječke stepenice gdje već godinama uz podršku svojeg Udruženja, obrtnice predstavljaju svoje kreacije. Članice Udruženja obrtnika Rijeka sa gošćama drugih udruženja koje su sudjelovale na 15. Riječkim stepenicama su Sandra Jamić-Obrt za krojačke usluge Ela, Željkica Kezić-Krojački salon D'image, Patrizia Sertić,-My Leather Story, Senka Mitrović-Butik Rival ,Tajana Tepšić-Mali atelje TT, Adriana Rajčić Design, Gorana Nedić-Miau Couture, Marinela Martinčić Knez-Krojački salon Ella, Jasminka Blečić-Krojačko-uslužni obrt OK design, Maja Perman-Ma'at modni atelje.

Trendove za kosu koji će biti nadolazeći hit prikazati će stilisti Studia Perman. “Na holivudskim crvenim tepisima često se viđaju razdjeljci sa strane koji naglašavaju elegantne dugačke valove. Ovaj put ukrašeni su zlatnim glitterom kojim je prikazan dašak glamura u kosi naglašen visokim sjajem. Upravo su ti naglašeni dijelovi kose već neko vrijeme favorizirani na modnim pistama”, ističu iz Studia Perman.

Make-up novitete otkrile su Paola Peček, Patrizia Jaklin i Greta Karamarko. ''U skladu s frizurom i cjelokupnim lookom, suptilnu eleganciju postigli smo i glamuroznim šminkom s posebnim naglaskom na oči. Cat Eye look nezaobilazni je dio modnih pista, a ovaj put je dodatno naglašen glitterom i kristalima'', izjavila je Paola Peček.

Sjajna zdrava koža važna je pozadina svega, a glam look dodatno je potvrđen odabirom nude nijanse ruža koja dopušta očima da ukradu poglede dok istovremeno doprinosi finoći cijeloga stila.

Mnogobrojna publika uživala je u glazbenom programu DJ Sale For Love, dok je after party održan na lijepoj terasi Azura Lounge Eat Cluba, omiljenog okupljališta Riječana svih generacija.