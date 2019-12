MLADI MOSTARSKI PJEVAČ MAESTRALNOM IZVEDBOM SVE JE OSTAVIO BEZ TEKSTA: ‘Vrhunski, bolje od originala’

Adi je u emisiji ‘A strana’ izveo pjesmu ‘Kuća puna naroda’ koju je u originalu otpjevao Zdravko Čolić

Sinoć je na HRT-u emitirano božićno izdanje popularne emisije “A strana”, a najviše pozornosti privukao je nastup mladog mostarskog glazbenika Adija Šoše. Njegova izvedba pjesme “Kuća puna naroda”, koju je u originalu otpjevao Zdravko Čolić, gledatelje je oborila s nogu i izazvala brojne reakcije na društvenim mrežama.

“Majko moja, kako je ovo dobro! Adi maestralan…stvarno, svaka čast!”, “Ravno u srce”, “Maestralan! Najljepša izvedba sinoć”, “Vrhunski”, “Predivna izvedba, osjećajna, dušu i srce ispuni svima koji je poslusaju! Svaka čast!”, “Milina za uši! Dečko prekrasno pjeva”, “Čudesan glas, izvedba i emocija”, “Dostojno zamijenio Zdravka Čolića, lijep glas”, “Odavno nisam čula nešto ovako lijepo. Izvedba me potresla. Bravo!”, samo su neki od komentara.

Istaknuo se u showu ‘Zvezde Granda’

Adi je 26-godišnji pjevač iz Mostara kojeg je javnost upoznala prošle godine kad se natjecao u emisiji “Zvezde Granda”. Nakon spektakularnog nastupa Aleksandar Milić, utemeljitelj grupe “Miligram”, pozvao ga je u svoj bend. Priznao je da se u Zvezde Granda prijavio isključivo zbog gledanosti emisije u kojoj prevladavaju folk izvedbe. Međutim, Adi tvrdi da se istaknuo upravo zahvaljujući rock pjesmi koju je izveo.

“Najveći uzor mi je Toše Proeski. Smatram da je najbolji i najkompletniji vokal koji se rodio na ovim prostorima, ako ne i šire. Uz sve to je fantastično vladao scenom, samim sobom, imao je kristalno jasne ambicije. Bio je nevjerojatno nadarena, mlada, uspješna, usmjerena i posebna osoba, a opet je uspijevao zadržati ljudskost i skromnost na kraju cijele priče, što je prema mom mišljenju najbitnije. Žao mi je što ga više nema. Taj čovjek nije zaslužio takav kraj. Smatram da bi do sada napravio svjetsku karijeru, ali hvala mu što je svoj dar dijelio s nama. Dok je njegovih djela, on će živjeti vječno”, rekao je za Klix.

Adi će s grupom “Miligram” prvi put nastupati na dočeku Nove godine u Tivtu.