Mladi kuhar Karlo danas će pokazati svoje vještine u 'Večeri za 5'

Večeras će za Anitu, Natašu, Slađanu i Zdravku u Svetom Martinu na Muri kuhati jedini ovotjedni kandidat kuhar Karlo Gracin Šardi (18). Četvrti domaćin sjevernohrvatskog tjedna ''Večere za 5'' rođen je u Šibeniku, ali od ranog djetinjstva živi u Međimurju s bakom i djedom. Sinoć je ekipu ugostila Slađana. Na večeri smijeha i dobre hrane nije nedostajalo, ekipa se odlično družila, smijala i šalila, a nakon ukusne večere Slađanini prijatelji zapjevali su ekipi.

Jučerašnja domaćica za svoju večeru osvojila je 39 bodova i tako trenutačno dijeli prvo mjesto s prvom ovotjednom domaćicom Anitom.

'Očekujem nešto novo i moderno...'

Ona, Nataša i Karlo bili su u potpunosti zadovoljni večerom, kao i gostoprimstvom i atmosferom pa su domaćici dodijelili po deset bodova, a Zdravka joj je dala devet bodova.

''Mislim da sam dosta dobra osoba, volim se zafrkavati, zabavan sam, ne bi mijenjao život na selu za životu u gradu, tu mi je ljepše“, kaže Karlo, koji slobodno vrijeme uglavnom u društvu prijatelja ili svira klavir ili gitaru.

''Životni cilj mi je jednog dana imati svoj restoran, a u 'Večeru za 5' sam se prijavio jer sam htio iskusiti i tako nešto novo“, kaže mladi domaćin, a Zdravka će komentirati: ''Kod Karla očekujem nešto novo i moderno i minimalistički na tanjuru.“ „Mislim da će biti dobar, da će se potruditi i dati sve od sebe'', reći će Anita.

Karlo će svoju večeru pripremiti s lungićem, koprom, pistacijama parmezanom, batatom, šumskim voćem i keksima. ''Lungić je bio jučer i danas se ponavlja, ali nije mi to problem, od toga se može stvarno tisuću kombinacija napraviti“, reći će Anita, a Zdravka dodati: ''Večera bi mogla biti modernija i veselim se probati.''

