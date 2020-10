MLADEN GRDOVIĆ SE OGLASIO NAKON NATPISA O RAZVODU OD BRANKICE: ‘Super sam, baš smo sada malo uživali u šetnji uz more’

Brankica je 21. svibnja podnijela tužbu protiv Mladena zbog razvoda braka

Jučer je u skoro svim hrvatskim medijima odjeknula vijest kako je nakon 22 godine službeno okončan brak Mladena Grdovića i njegove supruge Brankice na Općinskom sudu u Zadru. Pjevač je za Jutarnji list otkrio kako se osjeća nakon toga.

“Kako sam? Super!”, rekao je, a na upit zašto se tako osjeća, kratko je odgovorio protupitanjem: “A zašto se ne bi osjećao tako?”.

Grdović je na pitanje novinarke Klare Rožman “je li super zato što je njegovom braku sada i službeno kraj” odgovorio da nema namjeru komentirati svoj brak.

“Nema kraja! Uopće ne namjeravam komentirati ni svoj brak, ni medijske napise. Super sam, baš smo sada malo uživali u šetnji uz more”, kazao je, a na upit tko mu je to radio društvo, odgovorio je: Nemam komentara ni na to! Super sam, to slobodno možete napisati”.

Brankica je 21. svibnja podnijela tužbu protiv Mladena zbog razvoda braka. Sud je njenu tužbu potvrdio u kolovozu te zaključio da nema šanse da se par pomiri, javio je Zadarski.hr.