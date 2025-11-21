FREEMAIL
LARA ČOLIĆ /

Mlađa kći Zdravka Čolića pozirala u pripijenoj crnoj haljini i ostavila pratitelje bez teksta

Mlađa kći Zdravka Čolića pozirala u pripijenoj crnoj haljini i ostavila pratitelje bez teksta
Foto: Instagram Screenshot/@laraacollic

Lara je odlučila pustiti da slike govore same za sebe

21.11.2025.
21:22
Antonela Ištvan
Instagram Screenshot/@laraacollic
Lara Čolić (20) mlađa kći legendarnog pjevača Zdravka Čolića, ponovno je uspjela privući svu pozornost svojom najnovijom objavom, koja je u kratkom roku prikupila lavinu reakcija. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na seriji objavljenih fotografija, atraktivna brineta pozira na stražnjem sjedalu luksuznog automobila, odjevena u elegantnu i pripijenu crnu haljinu brenda Neksi koja savršeno ističe njezinu vitku figuru. Može se primijetiti kako Lara Čolić nosi i crne cipele s potpeticom s potpisom kuće Dior koje se kreću po cijeni od oko tisuću eura. 

Zavodljivim pogledom i samouvjerenim pozama dala je naslutiti da se sprema za glamurozan noćni izlazak, no ono što je dodatno zaintrigiralo njezine pratitelje jest potpuni izostanak opisa. Lara je odlučila pustiti da slike govore same za sebe.

Lara Čolić je mlađa kći regionalne glazbene zvijezde Zdravka Čolića, a njezin profil redovito privlači pažnju publike koja s nestrpljenjem iščekuje svaku novu objavu. Iako je poznata kao kći slavnog oca, Lara je izgradila i vlastitu popularnost na društvenim mrežama zahvaljujući elegantnom stilu i dobrom smislu za fotografiranje.Reakcije nisu izostale, a komentari su se nizali jedan za drugim. Obožavatelji su je obasuli komplimentima, nazivajući je "ljepoticom" i "bombom", dok su emotikoni srca i vatre preplavili objavu. Komentari poput "Atraktivna ljepotica" i "Prelijepa" samo potvrđuju da je svojim izgledom opet oduševila svoje vjerne pratitelje.

 

POGLEDAJTE VIDEO: Laura Gnjatović nakon Miss Universe: 'Pitalo me dosta ljudi hoću li se natjecati dalje...'

