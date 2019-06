MISTERIJ SMRTI KRALJA POPA: Evo što se zaista događalo u zadnja 24 sata njegova života. Liječnici su bili zatečeni prizorom…

Slavni glazbenik je godinama patio od nesanice, a te posljednje noći uzeo je koktel različitih lijekova

Danas je deseta godišnjica smrti Michaela Jacksona, a njegov tragični kraj još uvijek je obavijen velom tajni. Legendarni glazbenik preminuo je 25. lipnja 2009. godine od predoziranja manje od tri tjedna prije svog prvog nastupa u Londonu u sklopu turneje “This Is It”. Imao je samo 50 godina. Posljednja 24 sata prije smrti Jackson je bio zauzet pripremama za turneju, prenosi The Sun. Oni koji su tada bili uz njega tvrde da nikad nije izgledao bolje. “Bio je u odličnom stanju. Nije bilo nikakvih naznaka da nešto nije u redu”, rekao je njegov vokalni direktor Dorian Holley za CNN.

Osim njega, uz Michaela je te posljednje sate bio i glazbeni direktor Michael Bearden.

“Vidjelo se kako mu samopouzdanje raste i imao je tako dobru kondiciju da je mogao učiniti štogod je želio” rekao je. Nakon skoro 12-satnog vježbanja Jackson je napustio Staples Centre gdje je radio sa svojim timom do ponoći. Na izlasku je zagrlio Doriana i rekao: “Volim te, Mike“. Bilo je to njegovo posljednje zbogom ekipi s kojom je tako dugo surađivao.

Kobna doza

Kako piše britanski list, Michael je godinama patio od nesanice.

“Uvijek sam govorio, a to i dalje mislim, da bi Michael bio platio milijun dolara da se jednu noć dobro naspava”, rekao je njegov dugogodišnji prijatelj J Randy Taraborrelli. Osim toga, Jackson je bio ovisan o sedativima bez kojih nije mogao zaspati. Njegov liječnik Dr. Conrad Murray, kojeg je glazbenik plaćao 150.000 dolara mjesečno, pokušao mu je olakšati da zaspi kako bi bio spreman za turneju.

Prvo mu je u 1.30 u noći dao Valium, no kako Michaelu nije dolazio san na noći ni kad je otkucalo 2 sata, odlučio je dati mu injekciju Ativana, lijeka protiv anksioznosti. Kad je otkucalo 3 sata, a on je još bio budan, Murray mu je dao i drugi sedativ, Versed. Tijekom noći je dobio još dvije doze Ativana i dvije Verseda, no ništa nije pomagalo.

Dr. Murray je uvijek tvrdio da je Jackson zahtijevao da mu da propofol, lijek koji je za njega bio fatalan. Naime, taj se lijek daje pacijentima u bolnici prije i tijekom operacije. Murray je priznao da je Jacksonu 60 noći do 22. lipnja davao jaku dozu tog lijeka. Tvrdio je da ga je pokušavao “skinuti” s propofola, no da ga je on preklinjao da mu da još jednu dozu. Budući da je cijelu noć bio budan, Jackson je dobio propofol 25. lipnja u 10:40 ujutro. Nakon što mu je dao dozu, Murray tvrdi da je otišao na toalet i ostavio Jacksona samog. Međutim, kad se vratio, on nije disao. Policija je kasnije sumnjala u istinitost te Murrayejev tvrdnje te su zaključili da je bilo otprilike podne kad je primijetio da nešto nije u redu. Murray je izjavio da je odmah počeo oživljavati Jacksona. Branio se da nije odmah pozvao hitnu jer je bio zauzet spašavanjem njegova života.

Na koncu je pozvao Alberta Alvareza, jednog od Jacksonovih zaštitara, da iz sobe makne sve bočice i dripove prije nego li pozove 911. No, hitna je pozvana tek u 12.21, skoro dva sata nakon što je Michael primio fatalnu dozu. Dotad je i glazbenikova obitelj postala svjesna da nešto nije u redu i počela se širiti panika. Njegovo dvoje najstarije djece, Prince i Paris, bili su izbezumljeni od brige za oca.

Liječnici koji su stigli bili su zatečeni prizorom. Jackson je bio blijed, pothranjen i okružen dripovima i raznim lijekovima. Izgledao im je poput pacijenta na samrti. Hitno su ga prevezli u bolnicu gdje su mu se liječnici očajnički borili za život. No, sat i 13 minuta nakon što je stigao u bolnicu, Jackson je proglašen mrtvim. Fanovi diljem svijeta bili su devastirani viješću o smrti svog idola. Dr. Conrad Murray je 2011. godine optužen za ubojstvo iz nehaja. Određena mu je zatvorska kazna od četiri godine, no odslužio je manje od pola.

