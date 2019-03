MISICI UZELI KRUNU ZBOG NEPRIMJERENOG PONAŠANJA: Lagala da je bolesna pa otputovala na Maldive

View this post on Instagram

Друзья, предыдущий пост вызвал бурю вопросов 🙃. Поэтому хотелось бы разобрать, что я подразумеваю под культом тела и почему эта тема актуальна в современном мире.🔝😏⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Средства массовой информации, часто диктуют и даже навязывают нам идеалы и ценности, которым люди так отчаянно следуют. Да, никто не спорит, что иметь красивое, стройное тело это круто! 😍Но ставить перед собой целью добиться «идеальной фигуры» во что бы это ни стало, оправдано ли это? Все эти диеты, тренировки до изнеможения, отказ от беременности или кормления грудью, дабы сохранить красоту тела. «Это же растяжки и лишние килограммы», – возмутятся фитоняшки 😵❌ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ А что ещё хуже? В погоне за идеалом появляются такие болезни как: булимия, анорексия, неровно-психические расстройства. А все потому что «толстым» быть не модно! Про пластическую хирургию я вообще молчу. Это отдельная тема. 🔪👆🏻 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Культ тела повсюду. Селфи заполонили интернет, да что тут говорить, люди умирают делая селфи!! 😬Пытаясь сделать самую шикарную фотографию себя любимого и заполучить как можно больше внимания. Здравый смысл и безопасность? Нет, не слышал. 😂🤷🏻‍♀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Люди утратили свою индивидуальность, ставя в приоритет совсем не те качества, которые действительно имеют ценность в этом мире. Все хотят быть похожи на других, забывая что у каждого разные цели. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Дорогие подписчики, я лишь хочу сказать о том, что тело – это, безусловно, важно, но истинная красота должна идти изнутри, и затмевать внешнюю оболочку, а не наоборот 🤦🏻‍♀. Задумайтесь, что останется, когда внешняя красота закончится? ⁉️🤔 Прекратите смотреть стереотипно. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Ну что, как будем бороться с культом тела? ⚔🤓