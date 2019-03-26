MISICI UZELI KRUNU ZBOG NEPRIMJERENOG PONAŠANJA: Lagala da je bolesna pa otputovala na Maldive

Organizatori su priopćili da je Alesija ostala bez krune i titule jer nije obavljala svoje dužnosti
Alesia Semerenko 2018. godine postala je Miss Moskve, no titulu i krunu su joj zbog nedoličnog ponašanja vrlo brzo oduzeli. Ruski mediji pišu da 24-godišnja Alesia više nije misica jer nije obavljala svoje dužnosti i nije se pojavljivala na događanjima na kojima je trebala biti.
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Друзья, предыдущий пост вызвал бурю вопросов 🙃. Поэтому хотелось бы разобрать, что я подразумеваю под культом тела и почему эта тема актуальна в современном мире.🔝😏⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Средства массовой информации, часто диктуют и даже навязывают нам идеалы и ценности, которым люди так отчаянно следуют. Да, никто не спорит, что иметь красивое, стройное тело это круто! 😍Но ставить перед собой целью добиться «идеальной фигуры» во что бы это ни стало, оправдано ли это? Все эти диеты, тренировки до изнеможения, отказ от беременности или кормления грудью, дабы сохранить красоту тела. «Это же растяжки и лишние килограммы», – возмутятся фитоняшки 😵❌ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ А что ещё хуже? В погоне за идеалом появляются такие болезни как: булимия, анорексия, неровно-психические расстройства. А все потому что «толстым» быть не модно! Про пластическую хирургию я вообще молчу. Это отдельная тема. 🔪👆🏻 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Культ тела повсюду. Селфи заполонили интернет, да что тут говорить, люди умирают делая селфи!! 😬Пытаясь сделать самую шикарную фотографию себя любимого и заполучить как можно больше внимания. Здравый смысл и безопасность? Нет, не слышал. 😂🤷🏻♀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Люди утратили свою индивидуальность, ставя в приоритет совсем не те качества, которые действительно имеют ценность в этом мире. Все хотят быть похожи на других, забывая что у каждого разные цели. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Дорогие подписчики, я лишь хочу сказать о том, что тело – это, безусловно, важно, но истинная красота должна идти изнутри, и затмевать внешнюю оболочку, а не наоборот 🤦🏻♀. Задумайтесь, что останется, когда внешняя красота закончится? ⁉️🤔 Прекратите смотреть стереотипно. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Ну что, как будем бороться с культом тела? ⚔🤓
“Pobjednica glavnog natjecanja ljepote u Moskvi ‘Miss Moscow – 2018. gubi svoju titulu i krunu zbog potpunog nepridržavanja uvjeta ugovora”, priopćili su organizatori na Instagramu te dodali da je ovo prvi put da se takvo što dogodilo.
Naime, Alesia je organizatore razbijesnila jer im je lagala da je bolesna te da zbog toga ne može obavljati zadatke koje je kao misica trebala. No, na Instagramu se pohvalila kako uživa u kupanju i sunčanju na Maldivima.
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КАК Я КУПИЛА КОНКУРС 😭😃 Была сегодня в студии прямого эфира "Москва 24". Сразу же меня спрашивают – вы купили конкурс? Мне всегда одновременно и грустно, и забавно отвечать на такие вопросы 🤔 Грустно потому, что неужели я настолько некрасивая, что могу победить лишь за деньги? 😂😂🤦🏻♀️ Вроде бы нет. Но я журналистов не осуждаю. Они хотят рейтингов, им нужны обсуждения, комментарии. Людям, опять же, проще верить в то, во что они хотят верить. Так было в моей карьере всегда, я уже привыкла. Слухи, интриги, расследования. 😂🤦🏻♀️ На самом деле, мысль у меня одна. Находясь на сцене, чувствуя победу, ты понимаешь, что дальше не будет легче. И вообще легче быть не должно. Я хочу дать напутствие всем девушкам – всегда идите вперед! Не ждите "а там будет хорошо". Я рада, что жизнь дает мне классные пинки, потому что это меня стимулирует. Я благодарю конкурс и организацию за прекрасное мероприятие, интересные уроки! Все это потрясающий опыт, который мы проживаем с вами! 💕 Вот напишите мне честно – я не забаню. Достойна ли я победы или нет? 🙃 #миссмосква2018 #missmoscow2018
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⠀ Никогда не считала себя феминисткой, более того – всегда смеялась над женщинами, митингующими в центре Европы за право носить волосы на подмышках и мужские трусы 😂😃 Но порой меня прям раздражают идиотские стереотипы относительно женщин. Я не устану об этом писать. Именно в нашем обществе больше всего любят считать девушкой "бесполезным куском мяса", "предметом интерьера". Идеальная девушка по мнению многих парней из интернета, которые пишут мне комментарии – это красивая упаковка, которая порой открывает рот 😄 Ей можно купить кофе в "Кофемании", чтобы она красиво молчала. И десертик – чтобы она красиво облизывала ложку ☹️😂😂 ⠀ Я замечаю, что многих раздражает то, что я пишу и как я пишу. Но это меня даже радует. Я хочу разрушать стереотип о том, что женщина может в инстаграме исключительно выкладывать секси фото. Но секси фото выкладывать я буду 🤷🏻♀️🍒 ⠀ Вообще интересно. Есть бабы, которые хотят сумку LV для того, чтобы красиво ходить с ней. Многие мужики, аналогично, ищут девушку – чтобы ходить с ней красиво 😎 Им самим интересно создавать такой стереотип? Ведь многие женщины пытаются вести себя так, чтобы нравиться противоположному полу. В итоге, мужчины сами страдают из-за рамок, которые они построили. И еще скажите, что я не права 🙄🙄
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1 сентября 😀🧠Столь милое сердцу каждому время. И вновь мы видим шеренги детишек с цветами. Студенты выстраиваются на торжественные линейки. А на сайте ЦУМ появились новые луки, предлагающие одеться как “smart girl” или «студентка искусствоведка». Все это так мило, аж слезу хочется пустить 👻 Вы помните ваши оценки? Покажите диплом! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ В реальности, задумывается ли большинство людей о том, как вообще строится образование в нашей стране? Знаете, мне мало лет и ничего я утверждать не хочу. Но 99% моих знакомых успешных людей – те, кто работает не по профессии. Многие из них даже нигде не учились. А когда речь заходит о школе, кто-то вспоминает уроки, а кто-то – зависть одноклассников и разлитый на тетрадку ягуар 😺😸 Не кажется ли вам, что после этого мысль о пяти годах в институте кажется немного смешной? А ведь родители всегда говорят «надо учиться». ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Очень смущает культ образования, поскольку образование – это фабрика для стандартизации людей. Научит ли экономический вуз человека бизнесу? Станет ли выпускник художественной школы Пикассо? Вряд ли. А вот зануд с дипломами, считающих, что им кто-то должен, вокруг прибавляется 🤲 Институт создаёт ожидания и представления. Научить работать может только работа. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Конечно, учиться круто и так далее, даже просто интересно. Но вот опять же – многие говорят, что лучший остаток от образования в топовом институте – связи 🤓 А зачем вообще нужны не топовые тогда институты? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Короче, вы только не подумайте, что я проповедую безграмотность. Я за реализм. Каждый сам строит карьеру. Но шагающие первокурсницы и фото в инсте с букетами лично у меня вызывают умиление 🤓🔥 Они вообще понимают что делают и зачем? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Как вы относитесь к образованию? 👌
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