MISICA OSTALA TRUDNA PA IZGUBILA KRUNU: Mnogi su ljuti zbog ovakve odluke, organizatori se pravdaju da je prekršila ključno pravilo

El milagro de la vida es indescriptible, más aún cuando se trata de la llegada de un nuevo integrante a la familia. Llegar a convertirse en Padre o Madre puede ser el desafío más importante que se nos presente en la vida, pero así como puede ser difícil, también puede llegar a ser lo más gratificante del mundo. Yo quiero compartir con ustedes que soy la mujer más feliz del mundo porque mi vida está llena de amor , por que junto al hombre de mis sueños estamos empezando a vivir la etapa más bonita de nuestras vidas : SER PAPÁS; Desde que supe que me convertiré en madre no dejo de imaginarme cómo se me verá con mi bebé en brazos , nunca imagine sentir una emoción tan grande de solo saber que de dentro de mi hay una semilla que crece día a día y lo único que le pido a Dios es que nazca sano y salvo que su papito @rodrigodanielpy y yo nos encargaremos de protegerlo y de entrenarle todo el amor que tenemos para darle ❤️ #happy #love #mam #baby #pregnancy #dulceespera #futuramama #mamafeliz