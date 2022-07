Viktor Ristović, koji je poznatiji kao Miša Grof, i dalje ponavlja da je Nikolina Ristović odgovorna za smrt njegova sina Vidoja Ristovića, koji je preminuo 8. svibnja, tijekom masaže od posljedica srčanog zastoja, piše Kurir.

On je u intervjuu za Kurir ekskluzivno citirao prepisku između njegova nasljednika i snahe, u kojoj ona navodno traži novac od Vidoja, tvrdeći da je to radila gotovo svakodnevno.

Miša Grof je iznio i šokantnu tvrdnju da Nikolina stoji iza pljačke apartmana u Kaštel Starom u Hrvatskoj, koja se dogodila prije skoro dvije godine, kad je njoj i Vidoju nestao nakit iz sefa u vrijednosti od 270.000 eura i 68.000 u gotovini.

"Evo otkrit ću vam nešto o čemu šutim godinama. Ona je inscenirala onu pljačku prije dvije godine u Hrvatskoj. Tada je njoj navodno ukradeno zlato u vrijednosti od 270.000 eura i 68.000 eura u gotovini. Dobio sam informaciju još tada da ona stoji iza svega, a poslije su samo stizale potvrde. Kada su se vratili s tog odmora, ona je prodala još zlata jer se kao plašila da ih opet ne pokradu. U stvari, ona je prodavala i sklanjala novac sa strane po hrvatskim bankama i računima", otkrio je.

Nikolina je imala ljubavnike?

Nikolina je tada rekla da su ostali bez 65 do 68 tisuća eura, muškog sata Custos (18 tisuća eura), sata Rolex Daytone rose gold (35 tisuća eura), narukvice Cartier Love s briljantima (40 tisuća i 600 eura), muškog sata Pierre Kunz (zlato) 13/50 (25 tisuća eura), ženskog prstena Cartier Panther (25 tisuća eura) te Chopard prstena 3.75 ct (bijelo zlato) vrijednosti 65.000 eura.

Miša Grof je još kazao da je Nikolina bila s Vidojem samo zbog novca, a istaknuo je da je siguran da je ona imala ljubavnike.

"Njih dvoje nisu spavali zajedno dvije i pol godine. Ona kada dođe, spavala je u kući, a on je odlazio u hotel. Siguran sam da je imala ljubavnike. Nije ona došla iz nekog samostana, niti je časna sestra, ona je jedno zlo!"

Podsjetimo, Miša Grof je nedavno otkrio da u svom vlasništvu ima sinove dnevnike, a Nikolinu je optužio da je ubila Vidoja.

"Tvrdim da mi je ta žena ubila dijete, isključivo zbog njenih hirova je on umro u 43. godini života. Imam dokaze za sve što pričam. Otkako je upoznao Nikolinu, Vidoje je vodio dnevnike. Pet ogromnih dnevnika je u mom vlasništvu, stoje zaključani u sefu, a ona očajnički pokušava doći do njih. Traži me da joj dam sve Vidojeve spise, telefone kao i jedan njen planer koji je kod mene. Tu piše s kim se, kada i gdje nalazila. Možete pretpostaviti da, naravno, Vidoja u tim planovima nema. Od toga se može ozbiljna knjiga napraviti, ali ne planiram još uvijek objaviti te dokaze. Moj sin se nije ni ohladio, suviše je rano", kazao je za Alo.