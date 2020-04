MIRTA ŠURJAK OBJAVILA FOTKU IZ ITALIJE: ‘Zauvijek u srcu, molimo za sve naše talijanske prijatelje’

View this post on Instagram

TB Italia…sempre nel cuore🇮🇹❤️preghiamo per tutti i nostri amici italiani e tutte le vittime dell’epidemia di questo disastro🙏🙏 Italia-zauvijek u srcu.Molimo se za sve naše talijanske prijatelje i žrtve epidemije ove velike katastrofe #forzaitalia #nonsifermamai