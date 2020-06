MIRNA ZIDARIĆ POTVRDILA DA JE ZARAŽENA: ‘Kad sam ranije koristila hešteg #budipozitivan, nisam imala pojma da će to biti doslovno’

View this post on Instagram

Dragi prijatelji, članovi ove male instagram družine, kolege novinari…uz ispriku što nisam u mogućnosti svakome osobno odgovoriti – ovim vas putem želim izvjestiti da sam se nakon izvještavanja za HRT s @adriatourofficial u Zadru i pojave prvih simptoma u nedjelju navečer, jučer testirala u šibenskoj bolnici i nalaz na Covid-19 bio je pozitivan. Sukladno svim epidemiološkim uputama nalazim se u samoizolaciji u Zagrebu, slijedim lječničke upute i vjerujem u brzo ozdravljenje. Iako sam veliku pozornost pridavala prevenciji, do infekcije je ipak došlo i još jednom želim naglasiti da opreza nikada nije dovoljno. Svima od srca zahvaljujem na brojnim porukama podrške i ljubavi, te iz dubine duše uzvraćam istom mjerom. Kada sam u ranijim objavama znala koristiti ‘hešteg’ budi pozitivan ni slutila nisam da ću biti doslovno shvaćena😅