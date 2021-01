MIRNA ZIDARIĆ O ZLOSTAVLJANJU: ‘Podsjetit ću vas koliko sam ukazivala da jedna osoba prelazi granice. Sjetite se svoje reakcije’

Mirni se za pomoć obratila mlada kolegica koju je zlostavljala ista osoba kao i nju

Sportska novinarka Mirna Zidarić na svom je Instagramu u podužoj objavi koju je naslovila “Nakaze” podijelila svoje iskustvo sa seksualnim zlostavljanjem.

MIRNA ZIDARIĆ ZA ROĐENDAN ODUŠEVILA FANOVE NESEBIČNOM GESTOM: ‘Šapnite mi u inbox njihovu adresu’

“Jezivo je (ne samo) ovih dana čitati potresna svjedočanstva zlostavljanih žena, a još je degutantnije zalutati u kaljužu komentara i zato u znak podrške žrtvama pišem svima onima koji čine njihovo okruženje, pišem onima koji na svaki pokušaj ukazivanja na neprihvatljive obrasce ponašanja – uporno odmahuju rukom, cerekaju se, kažu: ‘što se nerviraš pa on ti je takav, pusti kretena’… E pa neću…

Podsjetit ću vas na sve mailove, pozive i sastanke na kojima sam ukazivala koliko izvjesni pojedinac možda zato što je intelektualno podkapacitiran, uskraćen za kulturu profesionalnog ophođenja ili pak obrazovanje – opetovano prelazi granicu i seksualnim aluzijama, lascivnim komentarima duboko zalazi u tuđi privatni prostor koji mu ne pripada… Sjetite se kako ste reagirali…

Nadređeni im nisu pomogli

Svaki pokušaj ugrožene jedinke olako bi svrstali u kategoriju osobnih razmirica, no to je bilo daleko od toga, jer na devijantno ponašanje iste osobe ukazivali su (u čak tri navrata) kolege iz međunarodnih organizacija, ali reakcija je opet izostala, jer muškarci na poziciji moći kažu… ‘Ma pusti ga, on je takav, on je naš’… Nažalost mi na poziciji moći nemamo Franku Perković. Prešućivanjem, okretanjem glave ili pak sa svakim cerekom i sebe svrstavate u red onih koji su dio ove društvene anomalije…

Obratila mi se za pomoć mlada kolegica, šokirana doživljenim od iste osobe, kontaktirali smo nadređene, ali kažu oni ‘nemojte sad dizati galamu, razgovarat ćemo, riješit ćemo to…’ i naravno ništa se nije promijenilo, osim što je djevojka, između ostalog, i zbog toga odlučila sreću potražiti u drugom i sretnijem radnom okruženju…

MIRNA ZIDARIĆ O ESTETSKIM ZAHVATIMA I POSLU: ‘Kad imaš 50 najlakše se skinuti gol i svi će pričati o tebi’

Je li sad konačno došao čas da promjenom ponašanja pružite nedvosmislenu podršku onima kojima neotesanci, prostaci i moralne nakaze pokušavaju narušiti dostojanstvo na koje svi imamo temeljno pravo? I ne, ne pišem zbog sebe jer imam godine, iskustvo i nultu toleranciju za te i takve, ali mnogo je mladih i krhkih duša koje se bez pravovremene reakcije mogu raspasti poput stakla…”, napisala je Mirna.