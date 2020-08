MIRNA ZIDARIĆ O POSLJEDICAMA KORONAVIRUSA: ‘Neki ne razumiju dok ih osobno ne ošine’

View this post on Instagram

S obzirom da su bujni umovi priču razigrali do te mjere da se mnogi iznenade kad sretnu mog ZiZo-a i mene pa se čude da nismo ‘2Čelos’…valja navesti kako je individualna i velika gradacija simptoma☝️. To nikako ne umanjuje osobna iskustva pacjenata diljem svijeta o kojima je u moru informacija, poluinformacija i mnogo nepoznanica bilo malo, ili pak nimalo riječi. Neki su nakon moje objave osvijestili problem, zahvalili, slali dobronamjerne savjete, a neki ne razumiju dok ih osobno ne ošine, ali svakako imaju kategorički stav i ne libe ga se nimalo biranim riječima, ne samo podijeliti, već nametati kao apsolutnu istinu. Rasprave takve isključive naravi su uzaludne, ali nije uzaludno imati što više informacija i poticati na prevenciju i odgovorno ponašanje. Ako je i samo jedan medju vama osvijestio problem nakon moje objave mnogo sam učinila🙌 Zdravi i veseli bili! Ja jesam💪 . #budimoodgovorni #postcovid19