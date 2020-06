MIRNA ZIDARIĆ ISPRIČALA KAKO SE ZARAZILA KORONAVIRUSOM: ‘Događa se i iznimno opreznima…’

‘Za razliku od tenisača sudionika Adria toura u Zadru koji su pozitivni na Covid-19 i nemaju simptome, u mom se slučaju infekcija nakon 48 sati manifestirala tipičnim simptomima poput blago povišene temperature, glavobolje i opće slabosti’, ispričala je

Sportska novinarka HRT-a Mirna Zidarić prošlog vikenda boravila je u Zadru gdje je pratila teniski turnir Adria Tour. Ondje je intervjuirala i tenisača Bornu Ćorića, za kojeg se kasnije ispostavilo da je pozitivan na koronavirus, a Zidarić je nedugo nakon toga otkrila da je i sama zaražena.

MIRNA ZIDARIĆ POTVRDILA DA JE ZARAŽENA: ‘Kad sam ranije koristila hešteg #budipozitivan, nisam imala pojma da će to biti doslovno’

Tijekom press konferencije nije bilo distance

“Za razliku od tenisača sudionika Adria toura u Zadru koji su pozitivni na Covid-19 i nemaju simptome, u mom se slučaju infekcija nakon 48 sati manifestirala tipičnim simptomima poput blago povišene temperature, glavobolje i opće slabosti. Čim sam pročitala da je Borna Ćorić, s kojim sam snimala intervju pozitivan bilo mi je jasno da bi to moglo biti to, a nakon što je naknadno i Đoković objavio svoj nalaz – dvojbe nije bilo”, rekla je za Tportal.

Zidarić tvrdi da je najveći rizik za zarazu bio tijekom zajedničke press konferencije u petak na kojoj su bila čak trojica zaraženih tenisača. U malom zatvorenom prostoru bilo je mnoštvo novinara, snimatelja i ostalih, a distance gotovo da i nije bilo.

SPORTSKA NOVINARKA HRT-A ZARAŽENA KORONAVIRUSOM: I ona je bila u Zadru, pratila je Adria Tour…

“Kao što je i ondje nazočna Biserka Petrović za tportal zamijetila, u tih 20-ak minuta vladalo je, kasnije će se pokazati zdravstveno neodgovorno ponašanje sa svih strana. Ali s obzirom na svjetsku slavu sudionika teško je to bilo držati pod kontrolom jer svatko je želio doći što bliže, snimiti što bolje, ekskluzivnije, sadržajnije. Meni su se smijali jer se ni s kim ne rukujem, vječito dezinficiram ruke, ali eto događa se i iznimno opreznima. Kasnije sam s Bornom snimala intervju, ponovno bez rukovanja, ali na manjoj udaljenosti od dva metra, pa se možda i tada dogodila transmisija”, rekla je.

Dodala je da je tijekom ta tri dana kontaktirala i s drugima, no prema prvim nalazima, nitko od njih nije zaražen.

“Međutim, moram priznati da sam se nemalo iznenadila kada sam nakon spoznaje da sam bila u kontaktu s Covid pozitivnom osobom i nakon pojave prvih simptoma nazvala dežurnog epidemiologa u Zagrebu i kad su mi rekli neka pričekam s testiranjem, te da sutradan nazovem svoju doktoricu koja bi pak trebala dogovoriti termin pa me naručiti na drive in. A meni zaista nije bilo dobro pa sam, s obzirom na to da smo bili na ranije planiranom produženom vikendu na moru nazvala epidemiologa u Šibeniku koji je odmah shvatio o čemu se radi, obavio testiranje, a nalaz je to samo potvrdio”, ispričala je.