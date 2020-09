MIRNA MARAS VEĆ DVA MJESECA NE JEDE PO 16 SATI NA DAN: ‘Ne radim to zbog viška kilograma…’

View this post on Instagram

Htjela sam se uvjeriti da mi rezim autofagije odgovara i sad kad to znam, dijelim s vama. Vec dva mjeseca u rezimu sam 16/8 – 8h jedem (bilo sto), a 16h pijem samo vodu, caj, kavu…dva dana u tjednu napravim pauzu🙆‍♀️👍😉 Ne radim to zbog viska kilograma vec zato jer se puno bolje osjecam.💛 Rezultat: osjecam se bolje, imam vise energije (sto je za osobu bez stitnjace vrlo vazno), ne osjecam se napuhano…i iako sam se toga najvise bojala, uopce nije tesko izdrzati tih 16h😊 Istrazite malo temu, zdravo je i vazno za cijeli organizam…👍 . . . #autofagija #food #eating #wayoflife #loveit #happy #energy #amazing #mylife #healthylifestyle 💜😊😃