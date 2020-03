MIRELINA UKUSNA I MAŠTOVITO ARANŽIRANA VEČERA DONIJELA JOJ ČAK DVIJE DESETKE: ‘Sve je bilo i više nego savršeno’

Mirela je mislila baš na sve pa je i za Denisa, koji je alergičan na gljive, pripremila posebnu porciju glavnog jela i deserta

U srijedu navečer u showu “Večera za 5 na selu” domaćica je bila Mirela Fištrović iz Bereka, čiji je jelovnik oduševio goste pa se kuharica može pohvaliti trenutnim vodstvom. Simpatična domaćica Mirela goste je pridobila već na početku večere kod aperitiva kada im je, osim likera i rakije, ponudila prekrasnu slanu tortu napravljenu od narezaka.

Predjelo oduševilo

„Ostavila je dobar dojam na samom početku i vidio sam da će to biti dobra večera“, kazao je Kocka, kojeg su Diana i Denis zafrkavali da je za Mirelinu večeru napravio novu frizuru, fino se obukao i stavio novi parfem. Kasnije su za stolom nastavili potencirati simpatije između Mirele i Kocke, što je njima postalo malo neprimjereno. „Diana mi je postala već malo naporna s tim komentarima, mislim da je malo pretjerala. Vjerojatno je htjela skrenuti pogled s nje i Denisa“, izjavio je Kocka. Osim ljubavnih iskrica, za stolom se komentiralo Mirelino ukusno i prekrasno dekorirano predjelo – pohanu rižu, pohane palačinke te kuhano jaje i tartar umak. „Predjelo izgleda vrhunski, maštovito i kreativno. Mislim da izgleda čak i najbolje do sada“, pohvalila je Sanja, a Kocka je zaključio: „Sve fino i ukusno, fino aranžirano, fenomenalna priča!“

Za Denisa voćna salata

Za glavno jelo Mirela je poslužila pureću roladu sa sirom i špinatom u umaku od gljiva, a za Denisa, koji je alergičan na gljive, je napravila posebnu porciju. „To me je jako iznenadilo, napokon me netko sluša!“, zadovoljno je rekao Denis. I desert zvan Marijina kocka je bio jako lijepo dekoriran, no gosti su komentirali kako ih je okusom malo razočarao kolač, a Denis je opet dobio posebnu porciju – voćnu salatu! Cijelu večeru domaćica je zaokružila glazbenim iznenađenjem – tamburašima i pjevačicom, kojom je Denis bio oduševljen.

Nagradili je s dvije desetke

„Iznenađenje mi se svidjelo, nisam očekivao sisatu plavušu koju sam napokon dobio!“, komentirao je Denis, koji je večeru ocijenio visokom desetkom jer se Mirela jako potrudila da mu prilagodi jela. „Sve je bilo više nego savršeno!“, pohvalila je Sanja koja je Mireli dala ocjenu 10, a Diana i Kocka su domaćicu nagradili devetkama. Tako je Mirela zaradila 38 bodova. „Jako sam zadovoljna i gosti su zadovoljni, baš me zanima što nam Denis sutra sprema“, kazala je Mirela.

