MIRAKUL U VINKURANSKOM KAMENOLOMU: Gibonni oduševio publiku čarobnim nastupom u Medulinu

Uz legendarnog Gibonnija na festivalu Rocks & Stars @ Cave Romane nastupili su i Urban te Hojsak & Novosel duo

Gibonni je sinoć razgalio publiku u dupkom punom vinkuranskom kamenolomu koja ga je s oduševljenjem dočekala na Festivalu Rocks&Stars @ Cave Romane i nagradila i s pozivom na bis. Očekivati je da Gibini koncerti budu besprijekorni jer se istinski talent jednostavno prepoznaje, ali u starom se rimskom kamenolomu dogodilo se pravo glazbeno čudo, mirakul, jer fenomen zvan Gibonni zna razoružati svako srce i preporoditi dušu na uvijek iznova originalan i neponovljiv način. Svaka riječ, svaki stih koju Gibo prenese utka se u svaku stanicu, a srce otvori, duša poleti. Božanstveno!

Bogati repertoar

Malo je reći da je publika bila oduševljena jer su jezične forme ograničene, naprosto, se ne može prenijeti iskustvo kada nastupa Gibonni, to se treba jednostavno doživjeti. Činim pravu stvar, “Sreća”, “Hodaj”, “Tempera”, “Libar”, “Cesarica”, “U ljubav vjere nemam” – samo je dio bogatog Gibinog repertoara u kojima je uživala vinkuranska publika na Festivalu Rocks&Stars @ Cave Romane. Njegova izuzetna komunikacija s publikom itekako utječe na Gibinu umjetnički karizmu, a ono što ga čini vrhunskim meštrom je komunikacija s njegovim glazbenim timom. Malo je frontmen glazbenika koji znaju motivirati više od dva sata svoj glazbeni tim da dišu k’o jedno, svaki dajući svoj maksimum u svakoj noti, a upravo to Gibonni čini s iznimnom lakoćom i taktilnošću.

Uz Gibu na Rocks&Stars @ Cave Romane festivalu nastupili su i njegovi glazbeni gosti-prijatelji, Urban te Hojsak&Novosel duo. Čuti izvedbe “Moja voda” i “Judi, zviri” u Gibonni & Urban duetu u starom kamenolomu je doživljaj koji bi rado zarobili u magičnu kutiju, koju bi krišom otvarali kada vam baš i nije dan. Naprosto bi oba glazbenika i ozračje vinkuranske večeri ponijeli sa sobom da vas potakne da iznjedrite jednu novu razinu motivacije i snage. Još će se dugo pamtiti i prepričavati Gibin nastup u Vinkuranu jer jedino se pravi doživljaj može duboko utisnuti u ljudsku memoriju.

Zoran Predin predstavlja novi album

Program Festivala Rocks&Stars @ Cave Romane nastavlja se 25.7. nastupom stand up komičara Vlatka Štampara, a 29.7. Zoran Predin u suradnji s Damirom Kukuruzovićem Django Group predstavlja svoji novi studijski album posvećen najvećem Arsenu Dediću. 31.7. rezerviran je za višejezičnu edukativnu predstavu The Istrian stories by Robert Raponja koju organizatori poklanjaju publici. Program u kolovozu započinje 8.8. nastupom Umberta Tozzia, 12.8. nastupit će Abbazzia, ABBA tribute band, a završnica festivala bit će 17.8. kada u Vinkuran dolazi glazbena diva Josipa Lisac.

Organizaciju Festivala potpisuju Medulinska rivijera i RTL music uz podršku Općine Medulin i Turističke zajednice Općine Medulin. Pokrovitelji su Predsjednica Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović, Ministarstvo turizma, Ministarstvo kulture, Hrvatska turistička zajednica, Turistička zajednica Istarske županije, a partneri su HEP, Podravka, Arena Hospitality Group, Bina Istra, Croatia osiguranje, Uniline, Medea vinarija, Suzuki Pula – Motor Teh. Auto i Hrvatki telekom. Festival medijski prate Glas Istre, Radio Medulin FM, RTL, CMC TV, TV Nova Pule, TV Istra i Radio Koper.