NAKON NJENE REAKCIJE, MILOJKO OSTAVLJA SVE MILIJANI: ‘Ostavit ću joj kuću, stan i automobil’

Milijana je upozorena da će svu imovinu izgubiti ako bude prilazila Požgaju

Nakon što je vidio, kako tvrdi, iskrene suze svoje 53 godine mlađe djevojke Milijane (21), Milojko Božić (74) odlučio je svu svoju imovinu ostaviti njoj. “Sve ću joj ostaviti. Kuću, stan i automobil”, rekao je. Vesna Rivas, njihova sustanarka u vili u realityju “Parovi”, odlučila mu je pomoći pa je počela pisati izjavu u njegovo ime. Navela je da će zaštititi obje strane, a on bi trebao potpisati izjavu kad sve stavke budu detaljno definirane.

“Ja, Milojko Božić rođen 8.5.1945. godine u Pilatovićima, ‘dragovoljno’ izjavljujem pri zdravoj svijesti i čistoj pameti, pred narodom i cijelim svijetom u realityju ‘Parovi’, da svojoj zaručnici Milijani Bogdanović rođenoj 24.12.1997, prepisujem dio svoje imovine uz obvezu da me njeguje, bude uz mene i boravi sa mnom do kraja mog života u objektu gdje se dogovorimo. U slučaju da me napusti ili zapusti, imovina ide mojoj djeci”, stoji u dokumentu.

“Ma to mene od sinoć uopće ne zanima”, rekla je Milijana koja se cijelo vrijeme držala za glavu. Voditeljica je tražila da se zabilježi da da će Milijana sve izgubiti ako bude prilazila Aleksandru Požgaju.

