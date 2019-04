MILOJKO LJUBOMORAN, MISLI DA SE MILIJANI SVIĐA NETKO DRUGI: ‘Kad mi je došla u krevet mirisala je na vinjak’

Milojko je primijetio da Milijana prvu večer kad je otišao leći Milijana odmah pošla s njim, no sinoć je došla tek nakon pola sata

Milijana Bogdanović i Milojko Božić su u realityju “Parovi” odgovarali na najintimnija pitanja te sve šokirali svojim priznanjima. No, nakon emisije Milojko je posumnjao da se njegovoj Milijani svidio stanar Aleksandar Požgaj.

Ona se zabavljala, a on tugovao

“Požgaj se malo više igra, ona to ne razumije. Ja sam njoj to rekao. Požgaj je Pero Djetlić, on je ovdje obilježen. Što mene ima osuđivati? Ja osuđujem njega što on nema djecu. Kad je došla u krevet rekao sam joj da malo miriše na vinjak. Nisam ljubomoran, daleko od toga”, rekao je Milojko, no njegov pogled govorio je suprotno.

Milijana je dodala da od toga nema ništa. Svi su primijetilI da je sinoć bila dobro raspoložena. Uživala je u novom društvu, dok je Milojko tugovao u sobi. “On je morao sinoć u krevet. Da sam ja htjela ostati vani s Požgajem, ostala bih”, rekla je Milijana.

Požgaj ju grlio i ljubio?

Milojko je zatim dodao da je došla tek nakon pola sata pa se pitao je li joj netko prenio da mu nije dobro. On je primijetio da je prvu večer kad je otišao leći Milijana odmah pošla s njim. Međutim, sinoć je došla tek nakon pola sata. Tvrdi da je imao tlak 180 sa 112, a čuo je dao je Požgaj grli i ljubi. Ona se na to samo nasmijala te istaknula da joj nitko nije rekao da njezinom Milojku nije dobro.