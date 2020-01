MILOJKO KONAČNO DONIO ODLUKU O RAZVODU: ‘Milijana je takva kakva jeste, ja sam svoje rekao’

Kandidatkinja u realityju Jelena Ilić otkrila je kako ipak ima šanse da se supružnici Božić pomire

Milijana Božić ponovo je stala na “žulj” svom suprugu Milojku Božiću, s kojim je u vrlo lošim odnosima u reality showu “Parovi”, piše Alo.

“Zašto ti Aleksandra ne napravi ručak? Ovako ti ja perem stvari i dajem ti da jedeš. Jedva čekam da mi dođe moja ljubav Žabac“, rekla mu je.

Na sve to Milojko je rekao kako nije fer da ga maltretira i da će je tužiti za nasilje jer zbog nje trpi veliki stres.

Milijana mu kuha i pegla rublje

“Milijana je takva kakva jeste. Ja sam svoje rekao i riješio. Razvest ću se kad izađemo iz ‘Parova’. Možete mi i ovdje dovesti odvjetnika, pa da to sad završimo”, kazao je.

“Njih dvoje me inspiriraju! Vidim da se i Milijana aktivirala da Milojku skuha ponekad i da mu odjeću ispegla. Znači da joj je još stalo do supruga. On se preporodio od kad je otišao Žabac. Odmah i pleše i pjeva, aktivan je konstantno, druži se sa svima. Vratila mu se volja za život! Mislim da ipak ima šanse da se njih dvoje pomire do kraja”, rekla je.