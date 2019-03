MILOJKO I MILIJANA SKUPO PRODALI SVOJU VEZU: Otkriveno koliki im je honorar u realityju i što moraju raditi da bi bio još veći

Ovo nije konačan iznos koji bi trenutno najpopularniji par u Srbiji mogao zaraditi od sudjelovanja u realityju

Milojko Božić i njegova 53 godine mlađa odabranica Milijana Bogdanović potpisali su ugovor s produkcijom Hepi televizije, prema kojemu će tjedno u Parovima zarađivati ukupno 800 eura, saznaje Kurir.

Što planiraju s novcem?

Svatko od njih dobio je po 400 eura. To znači da će do kraja ove sezone, ako se zadrže do finalne večeri, imati priliku zaraditi nešto više od 11.000 eura, s obzirom na to da je proglašenje pobjednika planirano za kraj lipnja. Espresov izvor blizak produkciji gledanog realityja kaže da su njih dvoje bili prezadovoljni ponuđenim uvjetima i da su brzo pristali postati dijelom “Parova”.

“Mi smo uglavnom s Milijanom pričali, Milojko se nije pretjerano miješao u pregovore. Samo nam je rekao da je on zadovoljan ako je i Milijana zadovoljna i da on ulazi u reality da bi nju usrećio. A povod za njihovo sudjelovanje je to što od zarađenog novca žele planirati svadbu, koju su zakazali za 7. rujna, otići na izvantjelesnu oplodnju, a ono što ostane, uložili bi u renoviranje stare kuće u selu Pilatovići. Mi smo im rekli da smo im spremni dati 800 eura tjedno za oboje, s čime su se odmah složili”, kaže Kurirov sugovornik.

Cifra nije konačna

Ipak, ovo nije konačan iznos koji bi trenutno najpopularniji par u Srbiji mogao zaraditi od sudjelovanja u realityju. Ako budu dovoljno poslušni i ako budu surađivali s produkcijom ispunjavanjem zadataka, bit će dodatno plaćeni.

“To ovisi o tome koje će zadatke dobivati i koliko je vremena i truda potrebno da se to ispuni. Otprilike, mi to nagrađujemo s 300, 500 pa sve do 2000 eura. Ne treba zaboraviti da postoje i kazne, to jest da im možemo umanjiti tjedni honorar. Sve ovisi o njima. Mi smo zadovoljni njihovim ulaskom jer je reputacija ‘Parova’ skočila otkada su njih dvoje postali sudionici”, zaključio je Kurirov izvor.