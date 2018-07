MILJENIK TINEJDŽERICA DILJEM SVIJETA NAVIJA ZA HRVATSKU: Ljepotan poslao otvorenu podršku Vatrenima

‘Danas opet u akciji. Idemo, Hrvatska!’

Kada domaće zvijezde javno iskazuju podršku našim nogometašima, to se nekako podrazumijeva i, na kraju krajeva, očekuje. No, posebno nas oduševljava kad stranci navijaju za Hrvatsku. Tako je Irac Niall Horan (24), bivši pjevač planetarno popularne grupe One Direction te idol tinejdžerica diljem svijeta, poslao riječi ohrabrenja našim dečkima uoči utakmice s Danskom.

“Danas opet u akciji. Idemo, Hrvatska!”, poručio je mladi glazbenik putem Instagramskih priča. Zgodni Horan iz nekog razloga navija za Hrvatsku od samoga početka pa je danas samo nastavio u istom raspoloženju.

“Viva la Croatia, golove ćemo zabiti kao tim! Viva la Croatia, Hrvatska, nikad te nećemo izdati”, pjevao je simpatični Irac s prijateljima tijekom naše utakmice s Argentinom.