MILIJANU (21) I MILOJKA (74) JOŠ SAMO DAN DIJELI DO ULASKA U BRAČNE VODE: Sretna mladenka pokazala vjenčanicu

“Vjenčanje je 7. rujna. Nismo mijenjali datum. Trebali smo mijenjati i salu i svašta nešto, ali to je sve ostalo tako”, kazala je za srpske medije Milijana Bogdanović (21).

Sretna mladenka na svom Instagram Storyju pokazala je kako je kupila vjenčanicu brenda Pronovias te je napisala “Spremam se”.

Oprostio joj nevjeru

Podsjetimo, Milojko Božić (74) odlučio je oprostiti nevjeru svojoj 53 godine mlađoj zaručnici koja je na poligrafskom ispitivanju priznala da je imala intimne odnose s Aleksandrom Požgajem (35) te prijeći preko njezinih izjava kako joj se sviđa zaštitar koji radi na reality showu.

“Ja sam zaboravio sve to. Zna ona zbog čega. Ona je bila sa mnom poslije operacije, kao majka mi je bila. Vani će nam biti još bolje. Ona se malo zaletjela, pa je vidjela da on nije taj tip. Mi se volimo i to kao da se nije dogodilo. Mislim da nije bilo seksa između nje i Požgaja”, otkrio je Milojko koji će svoju odabranicu oženiti u Požegi.

Milijana je, tvrdi, shvatila da je zapravo sretna jedino s Milojkom, no neće se žuriti kad je majčinstvo u pitanju.