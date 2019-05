MILIJANINA MAJKA OTKRILA ISTINU KOJA JE SVE ŠOKIRALA: ‘Milojko je jedan veliki prevarant’!

Slađana tvrdi da se Milojka njegova obitelj odrekla. Nitko od njih više ne želi ni čuti za njega. Uzrujana je i pod stresom te jedva čeka da se ‘’Parovi’’ završe

Milijana Bogdanović ušla je u reality show “Parovi” na nagovor svog zaručnika Milojka Božića, tvrdi njezina majka Slađana. Za Blic je otkrila da se, ustvari, radi o jednoj velikoj prevari koju je izveo Milojko.

‘’Mi smo se svi pitali kako su se to sad odjednom Milijana i Milojko našli u ‘Parovima’, a onda smo se počeli o njemu raspitivati. Saznali smo da je ovo sve njegovo maslo iako on u showu govori Milijani: ‘Evo ti sad reality, ubacio sam te ovdje jer si ti tako željela’ – rekla je Slađana.

Očajna majka se pita zašto njezina kćer ne ostavi Milojka.

‘’Hvala Požgaju što joj je otvorio oči da vidi da joj se može svidjeti i netko mlađi i da ne mora uvijek biti s tim starcem. U redu mi je razlika od deset do 15, godina, ali ne mora biti 50’’, kaže Slađana koja navija da njezina kćer sve sazna po izlasku iz showa te da napokon ostavi Milojka.

‘Milojko želi Milijanine novce uzeti sebi’

Slađana mu zamjera što se prema Milijani lose ponaša, svašta joj priča iza leđa, a u pet mjeseci, koliko su zajedno, kupio joj je samo jedne tenisice, haljinu i zaručnički prsten.

‘’Milojko želi Milijanine novce uzeti sebi i uložiti ih u svoju kuću. Namazan je on i prefrigan. To je njegov plan od samog početka. Pa bila je moja svekrva s njima u kući kada je rekao da želi da idu u ‘Parove’, a ona ga je odgovarala zbog zdravstvenih problema…’’, rekla je zabrinuta majka.

Odrekla ga se i vlastita obitelj

Slađana tvrdi da se Milojka njegova obitelj odrekla. Nitko od njih više ne želi ni čuti za njega. Uzrujana je i pod stresom te jedva čeka da se ‘’Parovi’’ završe. Nada se da će se njezina kćer opametiti te saznati kako je Milojko jedan veliki prevarant.

‘’Klela sam ga jer laže. Lagao je da sam krv za njega dala kako bi dobila njegovih 100 eura. A ja sam dobrovoljni davatelj krvi jer imam rijetku krvnu grupu i želim svima pomoći. Eto, još sam za njega i krv dala, a on tako laže. Pa onda priča da je Milijaninom ocu dao 5000 eura, a da mu je on dao dijete, eto koliko je on spreman ići s lažima’’, požalila se Slađana.